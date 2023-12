Nâng cấp, cải tạo nhiều tuyến hẻm

Năm 2023, TP.Vũng Tàu đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm; qua đó chỉnh trang đô thị đồng bộ từ đường lớn đến hẻm nhỏ, góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

Lãnh đạo TP.Vũng Tàu và các đơn vị chức năng kiểm tra các tuyến hẻm để đầu tư, cải tạo vào năm 2024.

Đường hẻm khang trang, sạch đẹp

Hẻm 105/37 Lê Lợi (phường Thắng Nhì) là đường cụt, trũng thấp, nằm dưới chân Núi Lớn. Mùa mưa nhiều năm trước, tuyến hẻm này luôn trong tình trạng ngập úng cục bộ. Chỉ cần một trận mưa nhỏ là nước tràn vào tận thềm nhà dân. Với những trận mưa lớn, nước từ trên núi chảy xuống, trong khi hệ thống thoát nước của tuyến hẻm này đã hư hỏng từ lâu, khiến hơn 40 hộ dân ở đây trở tay không kịp.

Năm 2023, TP.Vũng Tàu đã bố trí gần 1 tỷ đồng để nâng cấp tuyến hẻm, bằng việc đầu tư hệ thống thoát nước mới, thảm nhựa toàn hẻm với chiều dài hơn 120m. Ông Nguyễn Quang, người dân hẻm 105/37 Lê Lợi vui mừng cho biết: “Nhờ tuyến hẻm được đầu tư hoàn thiện, nên mùa mưa năm nay, người dân không phải chịu cảnh ngập lụt nữa. Mưa đến đâu, nước rút đến đó, người dân đỡ cực biết bao nhiêu”.

Bà Hoàng Thị Sen (105/37 Lê Lợi) cũng cho hay, gia đình bà sống ở khu vực này hơn 20 năm, những năm qua vào mùa mưa, tình trạng ngập nước trong hẻm thường xuyên xảy ra. “Năm nay, hẻm được mở rộng, hệ thống thoát nước bảo đảm không chỉ góp phần nâng cao đời sống của người dân trong khu vực, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các xe thu gom rác sinh hoạt vào ra. Ngoài ra, hẻm rộng cũng giúp cho công tác phòng cháy, chữa cháy dễ dàng hơn”.

Năm 2022, TP.Vũng Tàu cải tạo nâng cấp 11 tuyến hẻm với tổng số vốn hơn 33,7 tỷ đồng. Năm 2023, thành phố bố trí vốn xây, sửa 7 tuyến hẻm với tổng số vốn 9,7 tỷ đồng. TP.Vũng Tàu hiện đang tiếp tục nâng cấp các tuyến hẻm trên đường Triệu Việt Vương; mở rộng hẻm số 90 (đường Hoàng Văn Thụ nối thông Trương Công Định); cải tạo các tuyến hẻm 197/4 (Nam Kỳ Khởi Nghĩa), hẻm 184 (Xô Viết Nghệ Tĩnh), hẻm 164 (Lê Lợi); hẻm 22 (Cô Giang), hẻm 128 (Bà Triệu)và một số tuyến hẻm trên địa bàn các phường.

Đoạn đầu hẻm 855 Bình Giã (phường 10, TP.Vũng Tàu) dài 112m cũng vừa được đưa vào sử dụng cách đây vài tháng. Các hạng mục được nâng cấp, sửa chữa, gồm: mặt đường được thảm nhựa, hệ thống thoát nước được nạo vét và lắp đặt bổ sung 4 hố thu nước ngăn mùi. Đây là tuyến hẻm dẫn vào khu tái định cư 10ha (phường 10) nên lượng xe lưu thông khá nhiều, nhất là vào giờ cao điểm, vì vậy, tình trạng kẹt xe cũng thường xuyên xảy ra.

Ông Phạm Thanh Lý (855/D29 Bình Giã, phường 10) kể: "Trước đây tuyến hẻm này hễ mưa là ngập sâu. Xe máy dắt ra khỏi nhà là chết máy, đường thì lún sâu do lâu ngày không sửa chữa, nâng cấp. Nhưng nay, đường hẻm đã được cải tạo thông thoáng, sạch sẽ, rộng rãi, người dân đi lại thuận tiện hơn rất nhiều".

Đó là 2 trong số 7 dự án cải tạo tuyến đường hẻm được TP.Vũng Tàu thực hiện trong năm 2023, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Từ đó, các tuyến hẻm được kết nối với các tuyến đường lớn, người dân trong khu dân cư cũng vì vậy càng ý thức hơn trong việc giữ gìn hẻm khang trang, thông thoáng.

Người dân hẻm 105/37 Lê Lợi vui mừng vì hẻm được làm lại hệ thống thoát nước, thảm nhựa, nên sạch sẽ, hết ngập.

Đồng bộ từ đường lớn đến hẻm nhỏ

Theo thống kê của TP.Vũng Tàu, toàn thành phố hiện có hơn 3.000 hẻm lớn, nhỏ trong các khu dân cư. Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, các tuyến hẻm có lưu lượng xe không lớn, nhưng do không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, nên sau thời gian sử dụng, đường hẻm bị xuống cấp. Bên cạnh đó, tình trạng nhiều tuyến hẻm bị lấn chiếm do quá trình xây dựng, mỗi gia đình cơi nới thêm diện tích, khiến hẻm đã nhỏ càng hẹp, mất vệ sinh, an toàn, mỹ quan…

Xác định việc cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm là góp phần quan trọng trong việc xóa các điểm nóng về môi trường, an ninh trật tự, 5 năm trở lại, TP.Vũng Tàu đã quan tâm đầu tư, cải tạo các tuyến hẻm. Các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố cũng tập trung khảo sát những tuyến hẻm không phù hợp với quy hoạch, đánh giá hiện trạng để từng bước cải tạo. Trung bình mỗi năm, kinh phí cải tạo, nâng cấp tuyến hẻm chiếm khoảng 5-7% tổng vốn các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị. Cùng với ngân sách địa phương, nhiều nguồn lực xã hội cũng được TP.Vũng Tàu huy động để chỉnh trang ngõ hẻm.

Đến nay, 100% tuyến hẻm trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã kiên cố hóa: thảm nhựa hoặc đổ bê tông, được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera giám sát an ninh. Dự kiến đầu năm 2024, nhiều tuyến hẻm xuống cấp sẽ tiếp tục triển khai đầu tư nâng cấp, sửa chữa như: hẻm 180-190 (Bacu), hẻm 22/11 (Nam Kỳ Khởi Nghĩa), hẻm 39 (Thống Nhất), hẻm 139 (Nguyễn Hiền)… nhằm góp phần chỉnh trang đô thị đồng bộ từ trong hẻm đến ngoài phố.

Bài, ảnh: QUANG VŨ