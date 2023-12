Ba năm trở lại đây, chỉ số tiếp cận đất đai (TCĐĐ) Bà Rịa-Vũng Tàu liên tục thăng hạng. Sở TN-MT tiếp tục đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chỉ số này tại hội nghị truyền thông diễn ra sáng 29/12.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Bà Rịa đã mạnh dạn gộp một số thủ tục hành chính về đất đai nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân và DN. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số TCĐĐ của tỉnh.

Nhiều kết quả tích cực

Tại hội nghị, Tiến sĩ Trà Ngọc Phong, Phó Phòng Quản lý Đất đai Sở TN-MT khẳng định, TCĐĐ là chỉ số quan trọng trong việc đánh giá khả năng thu hút đầu tư và được DN đặc biệt quan tâm. Những năm gần đây, chỉ số TCĐĐ của Bà Rịa-Vũng Tàu liên tục tăng. Cụ thể, tăng từ 6,85 điểm (năm 2020) lên 7,01 điểm (năm 2021). Đáng chú ý, năm 2022, chỉ số TCĐĐ của Bà Rịa-Vũng Tàu tăng mạnh lên 7,66 điểm, giúp tỉnh vươn lên xếp vị trí thứ 4 trong nhóm các tỉnh, thành phố có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cao nhất cả nước; xếp 1/6 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ; so với năm 2021 tăng 0,65 điểm, tăng 30 bậc so với cả nước và tăng 4 bậc so với vùng Đông Nam Bộ. Và chỉ số TCDĐ năm 2022 của Bà Rịa-Vũng Tàu xếp vị trí thứ 4 trong cả nước sau Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Phòng.

Số hóa bản đồ khổ lớn là một trong những giải pháp về đất đai giúp Bà Rịa -Vũng Tàu nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai.

Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở TN-MT trong các hoạt động công vụ, nhất là hoạt động quản lý đất đai; công khai, minh bạch các TTHC về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ đất đai và đồng hành hỗ trợ DN. Cụ thể, Sở đã công bố dữ liệu số hóa về quy hoạch và sử dụng đất trên Cổng thông tin điện tử, website của Sở TN-MT và tại các văn phòng giải quyết thủ tục đất đai.

Đến nay, Sở TN-MT đã thực hiện công bố bản đồ số quy hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử. Đồng thời, chia sẻ, kết nối dữ liệu và phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin thông qua các ứng dụng: công bố quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, tra cứu thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Website tra cứu thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… nhằm tạo điều kiện cho người dân, DN tiếp cận tính chính xác đối với các thông tin pháp lý về đất đai và chống làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Ngoài ra, Sở cũng đã hoàn thành phần mềm quản lý, kết xuất sản phẩm của dự án quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh để người dân và DN tiếp cận thông tin về các thửa đất công trên địa bàn tỉnh để giám sát.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Với mục tiêu cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ngày 19/5/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1175/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2023. Ngày 20/10/2023, Sở TN-MT cũng đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-STNMT về việc tổ chức truyền thông nâng cao chỉ số TCĐĐ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh xác định tập trung cải thiện điểm số các chỉ số thành phần, tăng dần vị trí xếp hạng chỉ số PCI trong top đầu các tỉnh, thành có chỉ số PCI cao nhất cả nước.

Đến nay, Sở TN-MT đã cung cấp 655 tài khoản phục vụ công tác quản lý của ngành, địa phương (gồm cấp huyện và cấp xã) với tổng số hơn 309 ngàn lượt truy cập; cung cấp nhiều tài khoản của các ứng dụng đất đai phục vụ cho nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân và DN. Trong đó: Ứng dụng tra cứu thông tin Giấy chứng nhận (website) với hơn 1,5 triệu lượt xem; Ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch (website) với hơn 419 ngàn lượt xem; ứng dụng Sổ tay quản lý đất đai (iLand App) với hơn 12 ngàn lượt tra cứu.

Theo Tiến sĩ Trà Ngọc Phong, để tiếp tục cải thiện chỉ số thành phần TCĐĐ, giải pháp chủ yếu là tiếp tục thực hiện xác định giá đất cụ thể tính bồi thường, giá đất cụ thể khi giao đất, thuê đất đối với từng dự án cụ thể theo quy định để bảo đảm sát giá thị trường, bảo đảm quyền lợi của người dân, tổ chức kinh tế khi thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai.

Đồng thời, Sở TN-MT cũng sẽ thường xuyên nghiên cứu văn bản của Trung ương thuộc lĩnh vực ngành TN-MT để kịp thời tham mưu cụ thể hóa văn bản phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các phương án đơn giản hóa thành phần hồ sơ, gộp TTHC để rút ngắn thời gian giải quyết, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, DN trong quá trình thực hiện TTHC; hướng dẫn rõ ràng cụ thể cho DN, người dân khi nộp, bổ sung các thành phần hồ sơ theo quy định nhằm hạn chế đến mức tối đa chi phí không chính thức mà DN, người dân phải chịu trong quá trình thực hiện TTHC.

Cùng với đó, Sở TN-MT sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong việc lập, phê duyệt và công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người dân và DN biết, thuận tiện trong việc quản lý và sử dụng đất; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thanh toán trực tuyến, tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính đối với các TTHC có phí, lệ phí.

Bài, ảnh: QUANG VŨ