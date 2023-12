Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh trừ dầu thô đạt hơn 4,57 tỷ USD

Tin từ Sở Công thương cho biết, từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh cả dầu thô đạt hơn 6,66 tỷ USD, giảm 7,23% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô đạt hơn 4,57 tỷ USD, giảm 1,85%.

Theo Sở Công thương, nguyên nhân khiến kim ngạch xuất khẩu giảm là do 11 tháng qua, DN các ngành gỗ, thép, dệt may gặp nhiều khó khăn về đơn hàng, giá và thị trường. Cụ thể, sắt thép giảm 33,32%; sản phẩm từ sắt thép giảm 44,71%; kim loại thường và sản phẩm giảm 32,23%; xơ, sợi dệt các loại giảm 27,72%; vải các loại giảm 43,78%; hàng dệt may giảm 16,4%; giày, dép các loại giảm 3,58%... Trong đó đặc biệt là ngành may mặc phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn cả do ngành dệt may chịu tác động lớn từ xung đột Nga - Ukraine.

Về thị trường, châu Á vẫn chiếm tỷ trọng cao 70,17% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, tăng 1,75% so với cùng kỳ, đạt hơn 4,67 tỷ USD; châu Âu chiếm tỷ trọng 8,46% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, giảm 5,22% so với cùng kỳ, đạt 564,17 triệu USD; châu Mỹ chiếm 7,32% về tỷ trọng, giảm 18,34% so với cùng kỳ, đạt 488,06 triệu USD…

ĐÔNG HIẾU