Hoạt động thương mại dịch vụ sẽ tăng trở lại dịp cuối năm

Tổng cục Thống kê đánh giá, từ nay đến cuối năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng có thể tăng trở lại khi kinh tế trong nước đang dần hồi phục, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng (Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia, Tháng khuyến mại tại nhiều địa phương, Hội chợ hàng hóa Tết…) cùng các chương trình khuyến mại, giảm giá cuối năm của các DN trong cả nước được tổ chức, thu hút người tiêu dùng tham gia.

Người dân mua hàng tại Co.opMart Vũng Tàu.

Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động thương mại dịch vụ tháng 11 diễn ra khá sôi động để chuẩn bị phục vụ cho các ngày lễ cuối năm và mừng Năm mới 2024. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11/2023 ước tính tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 ước đạt 552,7 ngàn tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm, các vật phẩm văn hóa, giáo dục và dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tiếp tục duy trì xu hướng tăng.

Tính chung 11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.667 ngàn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 20,2%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,0% (cùng kỳ năm 2022 tăng 16,6%).

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng năm 2023 ước đạt 4.420 ngàn tỷ đồng, chiếm 78% tổng mức và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 6,8%). Trong đó, nhóm hàng vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 14,7%; lương thực, thực phẩm tăng 11,4%; may mặc tăng 7,6%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 6,3%; riêng phương tiện đi lại (trừ ô tô) giảm 3,3%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng năm 2023 ước đạt 616 ngàn tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng mức và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng năm 2023 ước đạt 34 ngàn tỷ đồng, chiếm 0,6% tổng mức và tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước do từ đầu năm các địa phương tích cực triển khai nhiều sản phẩm du lịch, hoạt động văn hóa, thể thao nhằm kích cầu du lịch.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11/2023 đạt hơn 1,2 triệu lượt người, tăng 10,9% so với tháng trước và gấp 2,1 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 11,2 triệu lượt người, gấp 3,8 lần cùng kỳ năm trước và bằng 68,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19.

Doanh thu dịch vụ khác 11 tháng năm 2023 ước đạt 597 ngàn tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng mức và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Để đảm bảo hàng hoá cho dịp cuối năm, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các DN cung ứng những mặt hàng sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như: xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, lương thực thực phẩm... trên cơ sở bảo đảm nguồn cung, an toàn thực phẩm và giá cả bình ổn để giúp người tiêu dùng đón Tết an vui.

Cùng với đó, đốc thúc các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển thị trường trong nước như đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với Sở Công Thương các địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, triển khai chương trình bình ổn thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu người dân trong những tháng cuối năm và dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; đồng thời tổ chức chương trình kết nối cung cầu giữa các thành phố lớn như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh với các địa phương khác trong tháng cuối năm để hỗ trợ DN phát triển thị trường, mở rộng kênh phân phối, tìm kiếm nguồn hàng, giới thiệu các đặc sản vùng miền, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Đặc biệt, triển khai kịp thời và hiệu quả các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước như tổ chức Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2023 trên phạm vi toàn quốc nhằm tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các DN sản xuất, kinh doanh, hướng tới mục tiêu kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước…

THÚY HIỀN