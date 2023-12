Giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực

Đây là điểm sáng về tình hình kinh tế-xã hội được đề cập tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11. Cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ chủ trì, diễn ra sáng 5/12.

Trong 11 tháng năm 2023, thu từ dầu khí khoảng 30.601 tỷ đồng, đạt 128,04% dự toán. Trong ảnh: Lãnh đạo PV GAS kiểm tra tình hình sản xuất-kinh doanh tại Nhà máy Khí Dinh cố.

8 chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng so với cùng kỳ

Thông tin tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết, 11 tháng qua, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã được triển khai tích cực, đồng bộ, cơ bản hoàn thành theo lộ trình đề ra.

Cụ thể, 8/11 chỉ tiêu kinh tế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ và cao hơn mức tăng trưởng của cả năm theo Nghị quyết HĐND tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) tăng 9,73%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,96%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 14,52%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 102,24%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,22%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh tăng 11,07%; thu hút mới đầu tư trong và ngoài nước tăng cả về số lượng dự án và số vốn đăng ký.

Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực, tăng hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 11/2023, giá trị giải ngân vốn trên địa bàn hơn 11.982 tỷ đồng, đạt 71,61% tổng kế hoạch vốn năm 2023 (cùng kỳ năm 2022 chỉ đạt 54,66%). Trong đó, vốn ngân sách tỉnh hơn 6.716 tỷ đồng, đạt 68,57% so với kế hoạch giao; nguồn vốn ngân sách Trung ương hơn 1.588 tỷ đồng, đạt 83,52%; vốn ngân sách cấp huyện gần 3.682 tỷ đồng, đạt 62,88% kế hoạch.

Năm 2023, kế hoạch tỉnh khởi công xây dựng mới 19 dự án. Đến hết tháng 11, có 18 dự án đã khởi công xây dựng; 1 dự án đang tổ chức đấu thầu là: Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa.

Các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông... triển khai đầy đủ, kịp thời, theo kế hoạch và lộ trình. Đời sống nhân dân ổn định; bảo đảm duy trì trật tự an toàn xã hội; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo… có nhiều cải thiện.

Người lao động Nhà máy Đạm Phú Mỹ giới thiệu sản phẩm cho khách hàng khi đến tham quan Nhà máy NPK Phú Mỹ.

Rà soát, thu hồi nợ thuế

Báo cáo của Sở KH&ĐT cũng cho biết, tính đến hết tháng 11/2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước khoảng 81.496 tỷ đồng, đạt 91,99% dự toán. Trong đó, thu từ dầu khí khoảng 30.601 tỷ đồng, đạt 128,04% dự toán; thu thuế xuất, nhập khẩu khoảng 16.145 tỷ đồng, đạt 74,40% dự toán; thu ngân sách nội địa 34.750 tỷ đồng, đạt 80,83% dự toán.

Trong các khoản thu ngân sách, nguồn thu lớn nhất vẫn là từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài, khoảng 14.153 tỷ đồng; tiếp theo là thu từ khu vực DN nhà nước trung ương, khoảng 4.499 tỷ đồng; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh khoảng 3.901 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân khoảng 3.509 tỷ đồng; thu xổ số khoảng 1.775 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất khoảng 1.536 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, số thu ngân sách một số địa phương đã vượt so với kế hoạch đề ra. Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, đến nay số thu ngân sách của huyện đã vượt so với kế hoạch 31 tỷ đồng. Trong khi đó, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu thông tin, dự kiến năm nay số thu ngân sách của thành phố sẽ vượt 4% so với dự toán.

Ông Ngô Phước Thành, Giám đốc Sở Tài chính đánh giá, so với cùng kỳ năm ngoái, số thu ngân sách giảm hơn nhiều. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, số thu ngân sách như trên là rất khả quan. Để hoàn thành tốt số thu được giao, ông Ngô Phước Thành đề nghị ngành thuế và các địa phương phối hợp rà soát các khoản thu; đồng thời thực hiện các biện pháp đôn đốc và thu nợ thuế theo đúng quy định.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các ngành, địa phương dốc sức xử lý công việc tồn đọng; tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng, hệ thống giao thông kết nối để khơi thông các nguồn lực khác. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ công việc; phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương xây dựng các hoạt động thương mại để kích cầu tiêu dùng cuối năm. Sở Du lịch xây dựng các phương án vui chơi Tết để thu hút khách du lịch… Sở LĐ-TBXH chuẩn bị các chương trình để chăm lo cho người lao động, người nghèo đón Tết vui tươi, ấm áp.

Bài, ảnh: PHAN HÀ