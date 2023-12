Bàn giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai

Ngày 29/12, Sở TN-MT tổ chức hội nghị truyền thông nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai (TCĐĐ) trên địa bàn tỉnh.

Tiến sĩ Trà Ngọc Phong, Phó phòng Quản lý đất đai Sở TN-MT trình bày các giải pháp nâng cao chỉ số TCĐĐ.

TCĐĐ là 1 trong 10 chỉ số thành phần đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đây là chỉ số quan trọng trong việc đánh giá khả năng thu hút đầu tư và được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Những năm gần đây, chỉ số TCĐĐ của Bà Rịa-Vũng Tàu liên tục tăng. Trong đó, tăng từ 6,85 điểm (năm 2020) lên 7,01 điểm (năm 2021). Đáng chú ý, năm 2022, chỉ số TCĐĐ của Bà Rịa-Vũng Tàu tăng mạnh từ 7,01 điểm (năm 2021) lên 7,66 điểm giúp tỉnh vươn lên xếp vị trí thứ tư trong nhóm các tỉnh, thành phố có chỉ số PCI cao nhất cả nước; xếp 1/6 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ; so với năm 2021 tăng 0,65 điểm, tăng 30 bậc so với cả nước và tăng 4 bậc so với vùng Đông Nam Bộ.

Việc nâng cao chỉ số TCĐĐ giúp người dân và DN có cơ hội tiếp cận đất đai dễ dàng hơn. Trong ảnh: Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc xử lý hồ sơ đất đai của người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe một số tham luận như: quyền TCĐĐ của người dân; các địa phương cần làm gì để nâng cao chỉ số TCĐĐ; người dân, doanh nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu được tiếp cận đất đai như thế nào; các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai của Sở TN-MT.

Tin, ảnh: QUANG VŨ