Vàng SJC giảm, thép, tôm tăng

Trong phiên giao dịch ngày 24/11, giá vàng SJC giảm mạnh sau chuỗi ngày tăng liên tiếp, với mức giảm từ 100-150 ngàn đồng/lượng, về ngưỡng 71,25-71,55 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nông dân HTX Chợ Bến (huyện Long Điền) thu hoạch tôm.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 70,7-71,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 150 ngàn đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, hệ thống PNJ niêm yết giá vàng SJC ở mức 70,55-71,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 150 ngàn đồng/lượng ở cả hai chiều. Còn Tập đoàn DOJI, niêm yết giá vàng ở mức 70,6-71,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100 ngàn đồng/lượng ở hai chiều.

Trong khi vàng SJC giảm, vàng 24K, 18K vẫn tiếp tục đà tăng. Vàng 24K tăng thêm từ 150-350 ngàn đồng/lượng ở hai chiều; vàng 18K tăng 260 ngàn đồng/lượng ở cả hai chiều.

* Ngày 24/11, ghi nhận trên thị trường cho thấy, sau gần 3 tháng giảm, giá thép trong nước đã tăng trở lại với mức tăng từ 150-310 ngàn đồng/tấn.

Cụ thể, thép cuộn CB240 Hòa Phát có giá 13,69 triệu đồng/tấn (tăng 260 ngàn đồng/tấn), thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14,09 triệu đồng/tấn (tăng 300 ngàn đồng/tấn). Giá thép cuộn CB240 Pomina ở mức 14,48 triệu đồng/tấn (tăng 200 ngàn đồng), thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14,69 triệu đồng/tấn (tăng 300 ngàn đồng). Thép Tung Ho tăng 150 ngàn đồng/tấn, với thép CB 240 và D10 CB300, giá 2 mặt hàng này đang ở mức 13,45 triệu đồng/tấn và 13,8 triệu đồng/tấn.

* Hơn 1 tháng qua, giá tôm trên địa bàn tỉnh tăng mạnh. Ông Lê Trọng Nghĩa (ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) cho biết, giá tôm thẻ chân trắng loại 40 con/kg có giá 160 ngàn đồng/kg (tăng 40 ngàn đồng/kg so với thời điểm đầu tháng 10/2023). Loại 25-30 con/kg giá cũng dao động từ 170-180 ngàn đồng/kg (tăng 30-40 ngàn đồng/kg so với 1 tháng trước đó).

Với mức tăng này, lợi nhuận của nông dân cũng được tăng lên. Nếu lúc trước, 4 ao nuôi nhà ông Nghĩa thu hoạch được khoảng 8 tấn, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 250 triệu đồng, thì nay mức lãi tăng lên được 400 triệu đồng.

Theo các tiểu thương chợ Long Hải (huyện Long Điền), giá tôm sú loại 15-20 con/kg đang có giá 300-350 ngàn đồng/kg (tăng 20-30 ngàn đồng/kg so với tháng trước) nhưng không có hàng.

Theo các thương lái, giá tôm tăng mạnh trong những ngày qua là do thị trường tiêu thụ gia tăng, nhu cầu xuất đi Hà Nội cùng một số tỉnh phía Bắc và Trung Quốc tăng vọt, trong khi nguồn cung hạn chế.

VÂN ANH - NGUYÊN MINH