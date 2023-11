TP.Vũng Tàu siết chặt quản lý nhà 'siêu mỏng'

Tháng 7/2023, UBND TP.Vũng Tàu có tờ trình gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc của thành phố. Tờ trình nêu rõ trường hợp lô đất ở vị trí mặt tiền đường, nếu diện tích dưới 15m2 hoặc có chiều rộng mặt tiền (hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng) nhỏ hơn 3m thì chủ nhà chỉ được cải tạo, sửa chữa theo hiện trạng nhà, không được xây dựng mới. Nếu lô đất có diện tích từ 15m2 đến dưới 36m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên thì được phép cải tạo, sửa chữa theo quy mô số tầng hiện hữu hoặc xây dựng mới tối đa 2 tầng (có thể bố trí tầng lửng tại trệt và mái che cầu thang tại sân thượng), chiều cao không quá 13,4m. Trường hợp đất nằm trong hẻm, diện tích dưới 15m2, chiều rộng mặt tiền (hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng) nhỏ hơn 3m chỉ được cải tạo, sửa chữa theo hiện trạng cũ, không được xây dựng mới. Nếu chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên được cải tạo, sửa chữa theo hiện trạng hoặc xây mới quy mô 1 tầng (có thể bố trí tầng lửng tại trệt và mái che cầu thang tại sân thượng), chiều cao không quá 8,8m. Đất có diện tích từ 15m2 đến dưới 36m2 có chiều rộng (hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng) nhỏ hơn 2m, trường hợp đã tồn tại thì được phép cải tạo, sửa chữa theo hiện trạng cũ…