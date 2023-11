Tốc độ tăng trưởng trồng trọt ước đạt 3,89%

Sáng 22/11, Sở NN-PTNT tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2023-2024.

Theo báo cáo, năm 2023 tốc độ tăng trưởng lĩnh vực trồng trọt ước đạt 3,89% (chỉ tiêu kế hoạch là 3,88%); tổng diện tích gieo trồng 110.996,3ha (đạt 102,2% so với kế hoạch, tăng 793,4ha so với cùng kỳ). Trong đó, diện tích gieo trồng lúa 24.442,3ha (đạt 98,4% so kế hoạch), năng suất bình quân 59,6 tạ/ha; sản lượng đạt hơn 145.723 tấn (tăng 7.844 tấn so với cùng kỳ); còn lại là diện tích gieo trồng các loại cây ngắn ngày khác, cây dài ngày (tiêu, điều, cao su, cà phê) và cây ăn quả…

Vụ Đông - Xuân 2023-2024, ngành nông nghiệp đặt chỉ tiêu trồng trọt 11.397,2ha. Cụ thể, diện tích lúa 6.838,3ha, năng suất dự kiến 69,4 tạ/ha; bắp 1.025,2ha, năng suất dự kiến 60,2 tạ/ha; rau các loại 2.856,1ha, năng suất dự kiến 190,3 tạ/ha; đậu các loại 199,6ha, năng suất dự kiến 14,3 tạ/ha. Thời gian gieo vụ Đông - Xuân sớm dự kiến từ ngày 1 đến 20/11; Đông - Xuân chính vụ dự kiến từ ngày 21 đến 31/12.

ĐÔNG HIẾU