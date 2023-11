Thu ngân sách gần 78 ngàn tỷ đồng

Theo Cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 10 tháng năm 2023 ước tính 77.856 tỷ đồng, đạt 87,9% so với dự toán và bằng 83,2% so với cùng kỳ.

Cụ thể, thu dầu thô 27.412 tỷ đồng, ước tăng 14,7% so với dự toán và bằng 72,8% so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu 18.613 tỷ đồng, ước đạt 85,8% so với dự toán và tăng 5,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương được hưởng (phần thu nội địa) 10 tháng ước 17.363 tỷ đồng, đạt 79,4% so với dự toán và bằng 81,9% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương ước 10 tháng 19.460 tỷ đồng, đạt 71,7% so với dự toán và tăng 47,3% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển 10.661 tỷ đồng, ước đạt 70% so với dự toán và tăng 70,9% so với cùng kỳ, chi thường xuyên 8.736,6 tỷ đồng, ước đạt 83,9% so với dự toán và tăng 25,4% so với cùng kỳ.

Trong những tháng cuối năm, tỉnh tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng, sớm đưa dự án đi vào hoạt động; thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh tăng thu ngân sách Nhà nước, chống thất thu, gian lận thương mại, xử lý nợ đọng thuế. Đồng thời, tích cực hỗ trợ các DN thông qua các biện pháp liên quan đến giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, chuyển giao KH-CN, hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay, mở rộng thị trường tiêu thụ…

