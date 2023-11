Ngành công nghiệp 10 tháng năm 2023 tăng trưởng vượt mục tiêu

Theo Sở Công thương, giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2015) trừ dầu thô và khí đốt tháng 10/2023 ước hơn 37,6 ngàn tỷ đồng, tăng 7,64% so với tháng trước và 13,14% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 10 tháng năm 2023 ước hơn 318,3 ngàn tỷ đồng, tăng 11,24% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm là tăng 9,24%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) kể cả dầu thô và khí đốt tháng 10 ước tăng 10,24% so với tháng trước và tăng 8,83% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng đầu năm ước tăng 3,1% so với cùng kỳ. Riêng chỉ số sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tháng 10 ước tăng 7,92% so với tháng trước và tăng 14,23% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng tăng 11,33%.

Theo nhận định của Sở Công thương, sự tăng trưởng này do các DN công nghiệp có sự thích nghi và phục hồi khá, một số DN trong ngành may mặc và da giày đã có đơn hàng và tuyển dụng lao động trở lại. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hồi phục mạnh.

Các DN thép phục hồi nhờ có thêm nhiều đơn hàng từ các dự án đầu tư công và khách hàng trong nước thay vì phụ thuộc vào xuất khẩu. Giá nguyên liệu đầu vào của ngành này cũng giảm giúp bớt đi áp lực về chi phí sản xuất.

PHÚ XUÂN