Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng hơn 4.090 tỷ đồng

Chiều 28/11, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức cuộc họp quý III nhằm đánh giá kết quả hoạt động 10 tháng qua và nhiệm vụ còn lại của tháng cuối năm.

10 tháng năm 2023, NHCSXH tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp huy động nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng doanh số cho vay các chương trình đạt gần 1.131 tỷ đồng đồng/21.179 lượt hộ. Tổng doanh số thu nợ hơn 810 tỷ đồng. Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tái đầu tư kịp thời. Tính đến hết tháng 10/ 2023, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đạt hơn 4.090 tỷ đồng/76.902 khách hàng, tăng 320 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 8,5% so với đầu năm, hoàn thành 94,6% kế hoạch tăng trưởng.

NHCSXH tỉnh cũng thực hiện tốt việc xử lý quá hạn. Nợ quá hạn và nợ khoanh hơn 5,7 tỷ đồng; giảm 105 triệu đồng so với đầu năm, chiếm 0,14%/tổng dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn 962 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,02%/tổng dư nợ, tăng 358 triệu so với đầu năm; Nợ khoanh hơn 4,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,12%/tổng dư nợ, giảm 463 triệu đồng so với đầu năm.

2 địa phương không có nợ quá hạn là TP. Vũng Tàu và huyện Côn Đảo.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông đánh giá cao vai trò hoạt động của NHCSXH tỉnh cũng như sự phối hợp hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ tiết kiệm và vay vốn, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu NHCSXH tỉnh phối hợp các địa phương, đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục rà soát hộ nghèo chuẩn tỉnh, hộ mới thoát nghèo để cho vay kịp thời; triển khai giải ngân hoàn thành tốt chỉ tiêu vốn giải quyết việc làm NHCSXH Việt Nam phân bổ 180 tỷ đồng theo Nghị quyết 11 của Chính phủ và các chương trình tín dụng khác đúng đối tượng. Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng các chương trình tín dụng đã được giao năm 2023; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích sử dụng vốn, tiếp tục rà soát nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường tập huấn, công tác thông tin tuyên truyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành tham mưu bố trí vốn ngân sách tỉnh ủy thác cho vay và đề nghị các phó chủ tịch UBND, trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH các huyện, thị, thành phố tiếp tục quan tâm đề xuất bố trí vốn địa phương cùng cấp để uỷ thác thực hiện cho vay giải quyết việc làm, cho vay người thi hành án phạt tù trong năm 2024.

PHAN HÀ