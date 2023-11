Thời điểm này, nông dân bắt đầu bước vào thu hoạch vụ lúa Mùa sớm. Thời tiết thuận lợi, giá lúa đang ở mức cao nên bà con nông dân thu lãi gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà con nông dân ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc thu hoạch lúa Mùa.

Trên cánh đồng xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, những chiếc xe liên hợp chạy hết công suất, kịp thu hoạch trà lúa đang chín rộ. Ông Huỳnh Anh Dũng, ấp Núi Nhọn, xã Láng Dài cho biết, 1,7ha lúa vụ Mùa đang cho thu hoạch. Vụ Mùa năm nay thời tiết thuận lợi, thích hợp cho các giống lúa thường như dẻo bầu và OM5451 sinh trưởng tốt, năng suất ước đạt từ 7-7,5 tấn/ha, tăng nửa tấn/ha so với cùng kỳ mọi năm. Giá lúa cũng đang ở mức cao, dao động từ 8.000-8.100 đồng/kg, tăng khoảng 2.500 đồng/kg so với các vụ trước. Sau khi trừ chi phí, ông Dũng có lãi từ 45-50 triệu/ha, cao gấp đôi so với mọi năm.

Ông Trần Hồng Diệp, ấp Cây Cám, xã Láng Dài cũng đang thu hoạch 1,5ha lúa Mùa. Chi phí đầu tư phân, thuốc, giống, nhân công, thuê máy móc không tăng, trong khi giá lúa cao nên bà con ai cũng có lãi. “Với 1ha sau khi trừ chi phí, tôi cũng lãi được 20-30 triệu đồng”, ông Trần Hồng Diệp nói.

Niềm vui trúng mùa, được giá cũng đến với bà con nông dân trồng lúa ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Ông Nguyễn Minh Tâm, ấp Gò Cát, xã Phước Thuận vừa thu hoạch 4ha lúa OM5451 và OM18, năng suất đạt 7,5 tấn/ha. Việc thu hoạch tương đối thuận lợi nhờ thời tiết nắng ráo, lúa gặt xong có thương lái thu mua tận nơi. Ông Nguyễn Minh Tâm cho biết: “Giá lúa neo cao từ vụ Đông - Xuân đến nay nên nông dân phấn khởi lắm. Như lúa vụ Mùa năm trước có 5.500-6.000 đồng/kg thì năm nay lên 8.000-8.300/kg”.

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh xuống giống 3.116ha, chủ yếu là các giống lúa OM18, OM5451, dẻo bầu. Nhờ chủ động sử dụng giống lúa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, việc điều tiết nước kịp thời công với thời tiết thuận lợi nên năng suất tăng cao. Bên cạnh đó, thời gian qua Ấn Độ cùng một số quốc gia cấm xuất khẩu gạo khiến giá gạo Việt Nam xuất khẩu và trong nước biến động mạnh, kéo theo giá lúa tươi tăng mạnh so với mọi năm. Với mức giá neo cao, trừ chi phí bà con nông dân thu lãi tăng 30-50% so với cùng kỳ. Sau khi thu hoạch, các hộ trồng lúa bước vào cải tạo đất, chuẩn bị xuống giống vụ Đông - Xuân 2023-2024.

