Doanh thu và lợi nhuận của Đạm Phú Mỹ giảm mạnh

Tổng Công ty Phân bón và hóa chất dầu khí - Nhà sản xuất Đạm Phú Mỹ cho biết, từ đầu năm đến nay doanh thu và lợi nhuận của công ty đều giảm mạnh so với cùng kỳ. 9 tháng 2023, Đạm Phú Mỹ thu về 565 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm khoảng 4.870 tỷ đồng so với cùng kỳ. Con số này mới chỉ mới chỉ hoàn thành được 21% kế hoạch lợi nhuận đã đặt ra đầu năm.

Trong quý III/2023, doanh thu thuần của Đạm Phú Mỹ đạt 3.216 tỷ đồng, giảm 17,2% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm, nhưng giá vốn lại tăng hơn 17% so với quý II năm ngoái, khiến lợi nhuận gộp của công ty giảm 72,6% so với cùng kỳ, còn 408 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp qua đó sụt từ mức 38% xuống 13%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 71% xuống 27 tỷ đồng chủ yếu do hụt thu từ khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay và cổ tức lợi nhuận được chia. Trừ đi chi phí, Đạm Phú Mỹ báo lãi sau thuế quý III chỉ đạt 69 tỷ đồng, giảm tới gần 93% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất của Đạm Phú Mỹ trong vòng 4 năm qua, kể từ quý III/2019.

PHAN HÀ