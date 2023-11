ĐIỀU TIẾT GIAO THÔNG THỦY DỰ ÁN CẦU PHƯỚC AN: Chủ động ngăn ngừa các sự cố

Trong quá trình thi công dự án cầu Phước An, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp an toàn giao thông thủy nội địa.

Mật độ tàu thuyền trên tuyến luồng luôn dày đặc.

Tăng cường trực ca, điều tiết 24/24 giờ

Những ngày này, công tác thi công tại dự án cầu Phước An được chủ đầu tư đốc thúc để hoàn thành đúng tiến độ. Do thi công trên tuyến luồng Vũng Tàu-Thị Vải nên các tàu biển và phương tiện thủy nội địa phải ra vào liên tục. Các tàu thuyền khi lưu thông qua đây được các nhân viên điều tiết hướng dẫn lộ trình di chuyển sao cho bảo đảm thông suốt, an toàn, tránh ách tắc và va chạm với các phương tiện nạo vét. Khi có tàu trên 80.000 tấn hành hải trên đoạn luồng thi công, bộ phận điều tiết thông báo và hướng dẫn phương tiện nạo vét rời vị trí thi công và nhường đường cho tàu trọng tải lớn trước một giờ. Đồng thời, nhanh chóng hỗ trợ, thông báo cho phương tiện thủy nội địa hành trình nhanh qua công trình, bảo đảm cho tàu biển có vị trí tốt nhất để qua.

Ông Đỗ Xuân Thành, Chỉ huy trưởng Trạm Điều tiết thi công dự án cầu Phước An cho biết, dự án này khởi công từ tháng 6/2023. Sau 3 tháng chuẩn bị vật tư, thiết bị, đơn vị thi công triển khai phần móng cọc vào đầu tháng 9. Cũng từ thời điểm này, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ (thuộc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam) bắt đầu triển khai nhiệm vụ điều tiết trên luồng Vũng Tàu-Thị Vải, gần khu vực thi công cầu Phước An.

Đây là tuyến luồng có mật độ phương tiện, kể cả tàu biển và phương tiện thủy nội địa ra vào liên tục. Nhiệm vụ điều tiết, bảo đảm hành hải và an toàn giao thông thủy nội địa vô cùng quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và nhiều cơ quan, đơn vị hữu quan. Công ty đã điều động 2 trạm neo đậu cố định trên sông tại vị trí thượng lưu và hạ lưu, mỗi trạm 1 ca nô, 4 nhân viên, trực 24/24 giờ. Đây là những người có sức khỏe tốt, chịu được sóng gió và nhiều năm kinh nghiệm trong công tác cảnh giới, điều tiết bảo đảm an toàn giao thông hàng hải.

“Khu vực thi công cầu có mật độ phương tiện thủy lưu thông lớn, phạm vi thi công luồng lạch hẹp, nhiều khúc cua nên công tác điều tiết khó khăn. Công ty đã bố trí nhân viên tăng cường trực ca, điều tiết 24/24 giờ, chủ động ngăn ngừa sự cố sớm”-ông Đỗ Xuân Thành thông tin thêm.

Chia sẻ thêm về công việc này, ông Bùi Thành Tâm, Trạm trưởng Trạm Điều tiết Cầu Phước An cho hay, do đặc thù chế độ bán thủy triều, việc điều tiết trong ngày của các nhân viên khá áp lực. Bởi, các phương tiện thủy nội địa thường chờ con nước để vào ra, khiến cho ở một số thời điểm trong ngày, phương tiện thủy nội địa lưu thông qua khu vực khá đông. Vào thời gian cao điểm có thể lên tới 20-30 phương tiện. Nếu trùng hợp có tàu biển đi qua, nhân viên trạm điều tiết phải liên tục tới lui trên luồng để nhắc nhở các phương tiện thực hiện nghiêm các quy định về an toàn. Đây là công việc cần sự kiên trì, nhẫn nại vì thay đổi tập quán lưu thông của các ghe thuyền nhỏ không phải là chuyện dễ dàng.

Không để xảy ra tai nạn liên quan đến hệ thống báo hiệu hàng hải

Theo thống kê của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, hàng năm có khoảng 30.000 lượt tàu biển cùng khoảng 70.000 lượt tàu cao tốc cánh ngầm. Đây là một trong những tuyến luồng hàng hải quan trọng của cả nước với mật độ tàu thuyền dày đặc, đặc biệt là tập trung các cảng biển lớn có khả năng tiếp nhận các tàu trọng tải lên tới 160.000 DWT. Do đó, trên tuyến luồng có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn về công tác bảo đảm an toàn hàng hải.

Tuy nhiên, thời gian qua Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn hàng hải cho tuyến luồng Vũng Tàu - Thị Vải, không để xảy ra bất kì tai nạn nào liên quan đến hệ thống báo hiệu hàng hải.

Ông Lê Minh Trà, Tư vấn, Giám sát trưởng gói thầu số 39 (Công ty tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương)- đơn vị thi công dự án cho biết, các liên danh nhà thầu đang huy động máy móc phương tiện thi công dự án, kịp hoàn tháng cuối năm 2027. Nhờ Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ thực hiện tốt công tác điều tiết trên tuyến luồng đã góp phần giúp các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN