Vinh danh những nông dân xuất sắc

Năm 2023, Bà Rịa - Vũng Tàu có hai gương nông dân được công nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc. Đó là bà Cao Thị Hồng Vân, Giám đốc Công ty TNHH Nuôi trồng nấm Hòa Long và ông Huỳnh Văn Thuyết, ngụ ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền.

Bà Cao Thị Hồng Vân kiểm tra sản phẩm tại xưởng.

Sáng tạo, dám nghĩ dám làm

Năm 2016, Công ty TNHH Nuôi trồng nấm Hòa Long (ấp Bắc 3, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) được thành lập. Sau gần 7 năm, các sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo của DN nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Bà Cao Thị Hồng Vân, Giám đốc Công ty cho biết, với số vốn ban đầu 500 triệu đồng cùng nhà xưởng rộng gần 100m2, bà đã xây dựng một nhà xưởng chuyên nuôi trồng đông trùng hạ thảo dòng Cordyceps Militarics.

Sau gần 7 năm hoạt động, công ty đã mở rộng nhà xưởng lên hơn 1.700m2 với các khu chức năng riêng. Mỗi năm, sản lượng đạt 1,2 tấn đông trùng hạ thảo tươi, tương đương 120kg đông trùng hạ thảo khô và khoảng 400-500kg giá thể. Doanh thu từ nấm đông trùng khô khoảng 5 tỷ đồng.

Hiện nay, công ty đã có các dòng sản phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo như: Nấm đông trùng hạ thảo tươi, khô, rượu đông trùng hạ thảo, trà đông trùng hạ thảo… Sản phẩm của công ty được sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP, được Bộ Y tế chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, ban hành chứng nhận hợp quy sản phẩm. Thương hiệu nấm Hòa Long cũng đã được chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm và được công nhận OCOP 4 sao. Đầu ra của các sản phẩm ổn định và được phân phối tại tỉnh và một số tỉnh, thành khác như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh... Công ty có 8 lao động cố định và 10 lao động thời vụ, với mức lương dao động từ 7,5-12 triệu đồng/tháng/người.

Vươn lên làm giàu chính đáng

Còn ông Huỳnh Văn Thuyết (ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền) khởi nghiệp bằng mô hình sản xuất muối thô và nuôi thủy sản (chủ yếu nuôi thiên nhiên) từ năm 1992. Vượt qua nhiều khó khăn, ông đã đã vươn lên làm giàu. Ông cũng hướng dẫn bà con diêm dân mở rộng đầu tư thêm mô hình sản xuất muối trải bạt, hiện đã có 22 hộ tham gia với tổng diện tích khoảng 32 ngàn m2. Nhờ đó, thu nhập từ nghề làm muối trải bạt của người dân trên địa bàn xã tăng so với giá muối truyền thống.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức bình chọn 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc trong 1 năm, đặc biệt lần đầu tiên 63 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc được bình chọn để tổ chức biểu dương. Bà Rịa - Vũng Tàu có 2 nông dân đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và HTX Dịch vụ khai thác thủy sản Quyết Thắng (Ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) đạt danh hiệu HTX nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Lễ tôn vinh và trao danh hiệu sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 13/10.

Đầu tháng 12/2021, ông cùng một số nông dân thành lập HTX Chợ Bến với 11 thành viên, chuyên nuôi tôm công nghệ cao. HTX Chợ Bến đang canh tác 3ha, trong đó có 8 ao nuôi tôm thẻ chân trắng với diện tích 1.000m2/ao; 1 ao ương tôm; diện tích còn lại dùng làm ao lắng để bơm nước ra vào mỗi ngày. Mỗi năm, HTX Chợ Bến sản xuất 3 vụ tôm, trung bình mỗi ao nuôi thu hoạch khoảng 4 tấn tôm. Sau khi trừ chi phí, HTX thu lãi khoảng 1,2 tỷ đồng/năm.

Ông Huỳnh Văn Thuyết cho rằng, làm nông nghiệp cần biết ứng dụng công nghệ mới thay đổi được cách làm truyền thống, nâng cao năng suất, bảo vệ môi trường và tiếp cận được với nhu cầu của thị trường. “Các công đoạn trong sản xuất, kinh doanh từ công việc văn phòng đến theo dõi quy trình nuôi, xuất bán của HTX đều được thực hiện trên máy móc. Bên cạnh đó, HTX cũng thực hiện liên kết với một số DN trong tỉnh để tiêu thụ sản phẩm…”, ông Thuyết nói.

