Ứng phó sự cố môi trường mùa mưa bão

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản 14368/VP-UBND chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão.

Để chủ động, phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường có thể xảy ra trong mùa mưa bão, UBND tỉnh giao Sở TN-MT tiếp tục đề nghị chủ dự án đầu tư, chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát hệ thống thoát nước mưa bề mặt, các công trình lưu giữ và xử lý chất thải, bảo đảm chắc chắn, an toàn, không bị ảnh hưởng do mưa. Đồng thời, nghiêm túc vận hành các công trình xử lý chất thải bảo đảm quy chuẩn xả thải; xây dựng phương án, sẵn sàng bố trí các nguồn lực ứng phó sự cố chất thải, ô nhiễm môi trường do rò rỉ, tràn đổ, phát tán chất thải có thể xảy ra khi trời mưa.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở NN-PTNT thực hiện việc điều tra, thống kê, đánh giá các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường tại các lưu vực sông, hồ, đập chứa, các công trình thủy lợi, khu vực nuôi trồng thủy hải sản... để chủ động thực hiện hoặc hướng dẫn các cơ sở thực hiện cải tạo, gia cố, đặc biệt là các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao, bảo đảm chắc chắn, không bị sạt lở; xây dựng phương án, sẵn sàng bố trí các nguồn lực ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Đối với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phương tiện, thiết bị, lực lượng... để sẵn sàng tham gia hỗ trợ ứng phó sự cố môi trường theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và bảo đảm ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố.

UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải cấp huyện; điều tra, thống kê, đánh giá nguy cơ sự cố môi trường có thể xảy ra trên địa bàn; công khai thông tin về các nguồn có nguy cơ gây ra sự cố môi trường trên địa bàn theo quy định.

MINH TÂM