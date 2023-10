TP.Vũng Tàu: Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng khá

Chiều 31/10, UBND TP.Vũng Tàu tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 10 năm 2023 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội TP.Vũng Tàu tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng đạt 7.452 tỷ đồng (tăng 19,77% so với cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa 33.191 tỷ đồng (tăng 11,1% so với cùng kỳ). Doanh thu dịch vụ vận tải, kho bãi 9.085 tỷ đồng (tăng 8,13% so với cùng kỳ). Thu ngân sách hơn 4.490 tỷ đồng (bằng 94% kế hoạch thành phố xây dựng và bằng 85% kế hoạch so dự toán tỉnh giao).

Trong năm 2023, TP.Vũng Tàu được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 43 công trình với tổng vốn 1.379,133 tỷ đồng, đã giải ngân 674,797 tỷ đồng (tương đương 48,91 % kế hoạch vốn năm 2023).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham luận, đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu ghi nhận những nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong tháng 10 và 10 tháng năm 2023. Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu yêu cầu các cấp, ngành, địa phương rà soát những nhiệm vụ chưa hoàn thành, phân tích làm rõ nguyên nhân để đề ra giải pháp thực hiện với tinh thần tập trung cao độ, quyết tâm cao; nỗ lực khắc phục hạn chế, khó khăn, quyết tâm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH