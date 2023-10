Tôn vinh doanh nghiệp góp công vào sự phát triển của Bà Rịa-Vũng Tàu

DN mong muốn được đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển Theo quan điểm kinh doanh của chúng tôi, trở thành doanh nhân không chỉ là kinh doanh mà còn bao gồm việc tạo ra các giá trị tích cực đối với việc bảo vệ môi trường và quan tâm, chia sẻ với xã hội. Công ty LSP mong muốn đóng góp thêm sức mạnh đối với sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế cho đất nước. Chúng tôi tin rằng dự án sẽ tạo động lực khuyến khích đầu tư dài hạn vào các ngành liên quan, đồng thời hỗ trợ sự phát triển của các DN do người dân địa phương làm chủ ở các địa bàn lân cận dự án. Ông Chansak Chirawatpongsa, Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của DN. Tôi cũng mong rằng, cộng đồng DN luôn tiếp cận và triển khai tốt những kế hoạch, những quyết định của tỉnh để đưa DN của mình lên tầm cao mới, đồng thời có trách nhiệm với xã hội bằng sự nỗ lực và phấn đấu với nỗ lực cao nhất để đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà. Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV tỉnh Tôi tin rằng với sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh, các cấp chính quyền, với cơ chế, chính sách tốt được ban hành, các doanh nhân, DN trên địa bàn tỉnh như được trao thêm “đôi cánh” để phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu DN, khẳng định vị trí, vai trò to lớn của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước; góp phần vào sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội tại địa phương. Ông Đoàn Văn Tuyến, Giám đốc Vietcombank Vũng Tàu