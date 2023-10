Thu ngân sách giảm 24,06%

Đến hết tháng 9, thu ngân sách của tỉnh đạt 63.968 tỷ đồng. Mức thu này giảm 24,06% so với cùng kỳ và đạt 72,21 dự toán cả năm.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát các chỉ tiêu chưa đạt để có kế hoạch khắc phục, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Báo cáo tại cuộc họp thường kỳ tháng 9 của UBND tỉnh, ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết, 9 tháng năm 2023 các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội được triển khai tích cực, đồng bộ. Các ngành kinh tế của tỉnh chuyển biến theo hướng tích cực; tốc độ tăng trưởng quý sau tăng cao dần so với quý trước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số ngành-lĩnh vực kinh tế tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ, có khả năng không đạt kế hoạch cả năm, như: doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải; kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu khí)...

Nhiều nguồn thu lớn sụt giảm

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách trên địa bàn giảm mạnh so với cùng kỳ (giảm 24,06%), mới đạt 72,21% dự toán. Theo Sở KH&ĐT, nguyên nhân do thu ngân sách từ xuất nhập khẩu không đạt kế hoạch.

Đại diện Sở KH&ĐT đầu tư phân tích, giá nguyên liệu đầu vào cao, trong khi giá sản phẩm đầu ra thấp, nhu cầu tiêu thụ giảm nên nhu cầu nhập khẩu giảm đối với các mặt hàng chủ lực của tỉnh. Bên cạnh đó, từ năm 2021 do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên nhiều DN đã chuyển hướng từ nhập khẩu toàn bộ sang mua một phần từ hàng nội địa (Nhà máy lọc dầu Dung Quất) để bảo đảm đủ lượng hàng cho hoạt động kinh doanh.

Việc gia nhập hàng loạt FTA dẫn đến nhiều mặt hàng có mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cắt giảm theo lộ trình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân một số mặt hàng kim ngạch nhập khẩu tăng, nhưng số thu ngân sách nhà nước lại sụt giảm.

Khoản thu nội địa cũng mới đạt 63,02% thấp hơn tiến độ thu theo kế hoạch (trung bình 3 quý là 75%). Nguyên nhân do thu từ khu vực DN nhà nước Trung ương đạt thấp. Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam từ năm 2023 nộp thuế tài nguyên khí ẩm về trụ sở chính (trong khi cùng kỳ đơn vị này nộp 305,4 tỷ đồng). Một số DN lớn nộp thấp hơn cùng kỳ, chẳng hạn Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí nộp 233,9 tỷ đồng thuế thu nhập DN (giảm 475,9 tỷ đồng so với cùng kỳ) do giá khí tăng, giá bán giảm nên giá thành sản phẩm tăng, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận giảm, ảnh hưởng đến số nộp ngân sách nhà nước.

Thị trường bất động sản trầm lắng, do đó lệ phí trước bạ nhà, đất ước thực hiện chỉ bằng 40,7% so với cùng kỳ, giảm tuyệt đối là 131,2 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, đến nay huyện có 1 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra là thu ngân sách. Một số địa phương khác như: TX.Phú Mỹ, TP.Bà Rịa… cũng lo ngại về chỉ tiêu thu ngân sách sẽ không đạt theo kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do nguồn thu từ thuế sử dụng đất, phí trước bạ giảm mạnh.

Các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng cao hơn so với mức bình quân kế hoạch năm, gồm: Tổng mức bán lẻ hàng hóa; Doanh thu dịch vụ lưu trú; Du lịch lữ hành; Giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp; tổng chi ngân sách địa phương; tổng vốn đầu tư phát triển. Riêng ngành công nghiệp sau giai đoạn quý I gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng thấp nay đã tăng cao trở lại trong quý II và III, đến nay giá trị sản xuất công nghiệp đã đạt mức tăng 8,8%.

Rà soát, thu hồi nợ thuế

Để hoàn thành cao nhất mục tiêu kế hoạch cả năm, trong 3 tháng cuối năm, tỉnh tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án, kịch bản tăng trưởng công nghiệp, thương mại, phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản theo tinh thần Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ; công khai minh bạch thông tin quy hoạch xây dựng, danh mục, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản trên địa bàn để các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và tham gia đầu tư; hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác xây dựng, sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

Sở GT-VT chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành địa phương triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển. Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy các dự án du lịch đi vào hoạt động kinh doanh theo kế hoạch tiến độ. Xử lý dứt điểm đối với các dự án du lịch chậm triển khai; hỗ trợ DN xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các dự án du lịch. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phục vụ công tác đón khách du lịch tàu biển; tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm thu hút khách du lịch.

Riêng với lĩnh vực thu-chi ngân sách, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan và các đơn vị liên quan làm việc với các DN có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại tỉnh nhưng nộp thuế tại tỉnh, thành phố khác, nhất là các DN có hoạt động liên quan đến hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí; DN sản xuất, kinh doanh thép.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và vận động các DN có hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn (không làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá tại Cục Hải quan tỉnh) làm thủ tục hải quan tại đơn vị. Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới... Thực hiện các biện pháp đôn đốc và thu nợ thuế theo đúng quy định, phấn đấu tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12 hàng năm không vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm 2023.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát nội dung, đầu việc được giao, chỉ rõ các chỉ tiêu chưa đạt để có kế hoạch khắc phục, đẩy nhanh tiến độ công việc; phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí (PVFCCo) nộp 233,9 tỷ đồng thuế thu nhập DN (giảm 475,9 tỷ đồng so với cùng kỳ) do giá khí tăng, giá bán giảm nên giá thành sản phẩm tăng, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận giảm, ảnh hưởng đến số nộp ngân sách nhà nước. Trong ảnh: Kiểm tra hàng tại Nhà máy đạm Phú Mỹ (thuộc PVFCCo).

Bài, ảnh: PHAN HÀ