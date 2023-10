Đây là nội dung lớp bồi dưỡng do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Trường Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc) và đại diện Tổ chức Cố vấn Giáo dục và Đào tạo Toàn cầu (TET) tổ chức sáng 2/10.

Giáo sư Kim Jong Ho, Giảng viên Trường Đại học Kyung Hee: "Cảng biển logistics được xác định là sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế của Bà Rịa-Vũng Tàu".

54 học viên là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các cán bộ đang trực tiếp nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực cảng biển, logistics và tổ nghiên cứu xây dựng các đề án liên quan tham gia lớp bồi dưỡng.

Dự và phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, cảng biển gắn với logistics được xác định là 1 trong 4 trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh đang nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp để phát triển mạnh mẽ lĩnh vực này. Tuy nhiên, đến nay, ngành logistics vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Mà một trong những nguyên nhân là nguồn nhân lực quản lý ngành logistics vẫn còn yếu và thiếu.

Hiện tỉnh đang trong quá trình xây dựng 2 đề án lớn để tạo động lực phát triển ngành cảng biển, logistics gồm nghiên cứu khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ và tiếp tục phát triển, hiện đại hóa cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép-Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn, có tầm cỡ khu vực châu Á và quốc tế.

Do đó, việc tổ chức lớp bồi dưỡng “Quản lý logistics, phát triển khu thương mại tự do gắn với cảng biển năm 2023” tỉnh đã mời các báo cáo viên, chuyên gia giỏi trong và ngoài nước để giảng dạy tại lớp học. Lãnh đạo tỉnh hy vọng qua lớp bồi dưỡng này, đội ngũ cán bộ, công chức sẽ nắm vững kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu; từ lý thuyết đến thực tiễn về lĩnh vực logistics, khu thương mại tự do, cảng biển, từ đó áp dụng vào việc xây dựng 2 đề án trên; đồng thời, vận dụng có hiệu quả vào công tác quản lý ngành của cơ quan, đơn vị liên quan đến lĩnh vực logistics, cảng biển.

Theo Giáo sư Kim Jong Ho, Giảng viên Trường Đại học Kyung Hee, cảng biển logistics được xác định là sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế không những của Bà Rịa-Vũng Tàu mà của cả Việt Nam để đưa cụm cảng Cái Mép - Thị Vải trở thành cảng trung chuyển quốc tế. Do đó, chương trình học sẽ tập trung vào các nội dung chuyên sâu về khu thương mại tự do đã thực hiện tại Hàn Quốc và một số nước trên thế giới. Từ đó, chia sẻ, hướng dẫn những kinh nghiệm từ thực tiện để các học viên lĩnh hội các thông tin, tầm nhìn tốt để tiếp tục hoàn thiện đề án.

Chương trình học diễn ra từ ngày 2/10 đến ngày 6/10/2023.

Tin, ảnh: THANH NGA