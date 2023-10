Nuôi trồng thủy sản tăng trưởng khá

Theo Chi cục Thủy sản, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 10/2023 đạt 1.835 tấn, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 10 tháng, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 17.843 tấn, tăng 5,25% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 84% so với kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng tăng nhiều nhất là hàu và tôm thẻ chân trắng. Nhu cầu về hàu thương phẩm ngày càng tăng do sự phát triển du lịch tại một số địa phương ven biển (thị trấn Phước Hải, Long Hải…) nên người nuôi chuyển đổi từ nuôi cá lồng bè sang nuôi hàu Thái Bình Dương. Đồng thời, mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao được nhiều người dân áp dụng. Toàn tỉnh có 23 tổ chức, cá nhân nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích gần 430ha (tăng 17ha so với cùng kỳ).

NGUYÊN MINH