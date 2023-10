Lãnh đạo TX.Phú Mỹ thăm doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Sáng 13/10, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TX. Phú Mỹ tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng các doanh nghiệp trên địa bàn nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2023).

Bí thư Thị ủy Phú Mỹ Nguyễn Văn Việt (thứ tư, từ trái qua) thăm, chúc mừng Công ty CP Dịch vụ Đô thị Tân Thành

Đoàn do ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Công ty CP Dịch vụ Đô thị Tân Thành; Công ty TNHH Vận tải Trung Việt; Công ty TNHH Vận tải Trung Hiếu; Hội Doanh nhân trẻ TX.Phú Mỹ và Công ty CP Thanh Bình-Phú Mỹ.

Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ (thứ năm, từ phải qua) tặng quà chúc mừng đại diện Công ty TNHH All Wells

Đoàn do ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ đến thăm Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương; Công ty TNHH Quốc tế Việt An; Công ty TNHH May Thạnh Mỹ và Công ty TNHH All Wells.

Ông Đặng Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND TX.Phú Mỹ (thứ ba, từ trái qua) thăm và chúc mừng Công ty CP Gạch ngói gốm Mỹ Xuân

Đoàn do ông Đặng Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND TX.Phú Mỹ làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Công ty CP Gạch ngói gốm Mỹ Xuân; Công ty TNHH Thảo Nguyên và Nhà máy cấp nước Tóc tiên.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thị xã đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Thông tin về định hướng quy hoạch TX.Phú Mỹ thành thành phố công nghiệp và cảng biển vào năm 2025, lãnh đạo thị xã mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức phát triển ngày càng lớn mạnh, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, chăm lo an sinh xã hội địa phương, cùng chung sức xây dựng TX.Phú Mỹ ngày càng giàu đẹp.

Chính quyền thị xã luôn đồng hành, sát cánh tiếp sức, hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển toàn diện, đạt hiệu quả cao trong sản xuất-kinh doanh.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA