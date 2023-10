Khảo sát bãi tập kết thuyền thúng cho ngư dân Long Hải

Sáng 31/10, Đoàn lãnh đạo huyện Long Điền do ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Long Điền làm Trưởng đoàn đã khảo sát các điểm tập kết thuyền thúng của ngư dân Long Hải.

Cụ thể, Đoàn đã khảo sát các điểm tập kết phương tiện ở TT.Long Hải gồm: khu vực sau Miếu Bà (KP.Hải Hà 2), khu bãi biển gần KDL An Bình (KP.Hải An), khu vực ao Hải Hà (KP.Hải Hà 1). Qua khảo sát cho thấy, khu vực sau Miếu Bà và khu vực ao Hải Hà là 2 điểm thuận lợi cho việc tập kết phương tiện thuyền thúng do nơi đây dòng nước ổn định, bãi biển không có đá ngầm, thuận lợi vận chuyển.

Riêng khu vực bãi biển gần KDL An Bình, tuy diện tích rộng gần 3.000m2, nhưng nơi này có đá ngầm, con nước cao, dòng nước không ổn định, dễ gây lật thuyền. Ngoài ra, khu vực này thường xuyên sạt lở, không bảo đảm an toàn cho thuyền ngư dân ra vào.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn cho biết, sau buổi khảo sát này, huyện Long Điền sẽ tổ chức họp bàn và chọn phương án khả thi nhất, tạo điều kiện cho người dân có chỗ tập kết phương tiện thuyền thúng.

“Trong thời gian tìm điểm tập kết mới phù hợp, huyện vẫn để ngư dân tiếp tục tập kết phương tiện về khu vực ao Hải Hà để trao đổi, mua bán hải sản. Về lâu dài, khu vực này đã được quy hoạch làm khu đô thị Long Hải kết hợp với du lịch nên cơ quan chức năng dứt khoát không cho hình thành lại điểm tập kết cá trích cũng như khu sản xuất, chế biến hải sản ở đây”, Bí thư Huyện ủy Long Điền khẳng định.

TRÚC GIANG