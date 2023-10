Huyện Long Điền: Doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 19.801 tỷ đồng

Sáng 9/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền tổ chức Hội nghị lần thứ 35 nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Chang Chun Vina (CCN-TTCN An Ngãi, huyện Long Điền).

Trong 9 tháng năm 2023, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ của huyện 19.801 tỷ đồng (đạt 88,3% so kế hoạch, tăng 30,7% so với cùng kỳ); tổng giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN ước thực hiện gần 3.900 tỷ đồng (đạt 87,1% so với kế hoạch, tăng 25,9% so với cùng kỳ); tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 475,8 tỷ đồng.

Trên địa bàn huyện có 6 dự án du lịch đang triển khai với tổng diện tích 23,211ha, tổng vốn thực hiện 1.166 tỷ đồng (đạt 80,3%). Các xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xã NTM và NTM nâng cao; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM và 4/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao... Đảng bộ huyện kết nạp 125 đảng viên (đạt 108% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao năm 2023).

Ba tháng cuối năm, huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện các hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ phát triển; đẩy nhanh tiến độ lập đề án nghiên cứu thực trạng, tiềm năng và đề xuất giải pháp phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch huyện Long Điền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

