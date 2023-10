Highlands Coffee xây dựng nhà máy rang cà phê tại Phú Mỹ

Sáng 6/10, tại KCN Phú Mỹ II (phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ), Công ty CP Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee) tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Nhà máy rang cà phê Cao Nguyên với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng.

Các đại biểu tham gia nghi thức động thổ tại lễ khởi công dự án Nhà máy rang cà phê Cao Nguyên.

Nhà máy có diện tích gần 24.000m2, công suất gần 10.000 tấn cà phê/năm trong giai đoạn đầu và 75.000 tấn cà phê/năm trong giai đoạn tiếp theo.

Tại buổi lễ, ông David Thai, nhà sáng lập Highlands Coffee chia sẻ, năm 2024, nhà máy đi vào hoạt động sẽ có quy mô hàng đầu tại Bà Rịa-Vũng Tàu cũng như tại Việt Nam của Highlands Coffee.

Bên cạnh đó, nhà máy được đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, khép kín theo tiêu chuẩn hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000, ISO 22000 và HACCP; áp dụng mô hình cải tiến năng suất chất lượng mang lại hiệu suất cao, giảm thiểu chi phí và tiết kiệm thời gian. Trong đó, nhà máy sẽ đạt các chứng nhận như Gold LEED Certification cho nhà máy “kiến trúc xanh” theo tiêu chuẩn quốc tế; chứng nhận BRC (British Retailers Consortiu) về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong dây chuyền máy móc, xử lý nước thải theo quy định của nhà nước, bảo đảm vệ sinh và an toàn cho môi trường và con người. Đồng thời, lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời để giảm thiểu chi phí, giảm tải lưới điện quốc gia.

