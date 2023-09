Thu hồi, hủy bỏ quyết định thuê gần 215.000m2 đất tại xã Bình Châu

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 287/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc cho Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ I thuê 214.910,4m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất cụm công nghiệp thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu chế biến hải sản tập trung huyện Xuyên Mộc.

Lý do thu hồi, hủy bỏ là do Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 không thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 có trách nhiệm nộp lại Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 25/6/ 2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hợp đồng thuê đất số 17/HĐTĐ ngày 15/7/2021 về Sở TN-MT để thu hồi, hủy bỏ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở TN-MT chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh chỉnh lý biến động đất đai, hồ sơ địa chính; tham mưu việc cho thuê đất cho các DN thực hiện dự án trong cụm công nghiệp này theo quy định. Đồng thời giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc tiếp tục quản lý khu đất 214.910,4m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc đến khi UBND tỉnh có Quyết định cho DN khác thuê.

SONG THƯ