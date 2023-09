UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 12700/UBND-VP chỉ đạo Sở Xây dựng và các sở, ngành, địa phương có liên quan rà soát, xử lý khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo” trên địa bàn tỉnh.

Dự án công viên văn hóa Bàu Trũng “treo” đã nhiều năm, đến nay vẫn chưa được khởi động.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Vũng Tàu và UBND huyện Đất Đỏ khẩn trương báo cáo số lượng “quy hoạch treo” và “dự án treo” theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5681/UBND-VP ngày 15/5/2023; ý kiến của Sở Xây dựng tại văn bản số 2257/SXD-QHKT ngày 18/5/2023 và văn bản số 3200/SXD-QHKT ngày 01/7/2023. Đồng thời, các địa phương phải nêu nguyên nhân xảy ra và đề xuất cụ thể phương án xử lý cho từng đồ án, từng nhóm đồ án; gửi về Sở Xây dựng để tiếp tục tổng hợp, làm cơ sở để báo cáo, giải trình kiến nghị cử tri và phục vụ công tác quản lý.

Việc thu hồi, hủy bỏ các đồ án quy hoạch của dự án đã bị thu hồi chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc vì lý do khác mà dự án không còn tiếp tục triển khai, trên cơ sở báo cáo của các địa phương, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu thu hồi, hủy bỏ đối với nhóm đồ án quy hoạch này trước đây do UBND tỉnh phê duyệt. UBND các huyện, thị xã, thành phố, thu hồi, hủy bỏ đối với nhóm đồ án quy hoạch này trước đây do cấp huyện phê duyệt, phải thường xuyên cập nhật, báo cáo số liệu về Sở Xây dựng để tổng hợp, giải trình hoặc báo cáo thường kỳ. Đối với các nhóm đồ án quy hoạch còn lại, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5681/UBND-VP ngày 15/5/2023.

Tin, ảnh: LINH ĐAN