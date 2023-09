Dù phải thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành thuế vẫn luôn hoàn thành kế hoạch được giao. Nhiều nằm liền, Bà Rịa- Vũng Tàu nằm trong top 10 địa phương dẫn đầu về thu NSNN.

Cán bộ công chức thuế tiếp nhận, trả lời những vướng mắc của NNT khi thực hiện HĐĐT.

Nằm trong top đầu thu ngân sách

Cùng với kinh tế thế giới, kinh tế trong nước những năm gần đây gặp nhiều khó khăn đã tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, ngành thuế đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT). Đồng thời, thực hiện rà soát, đánh giá từng khoản thu, sắc thuế, xác định các khoản hụt thu so với dự toán để chủ động khai thác nguồn thu, chống thất thu nên số thu được luôn đạt được kết quả khả quan.

Từ đầu năm 2023 đến nay, một số chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đạt kết quả chưa như kỳ vọng, thị trường bất động sản suy giảm… đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên, so với 63 tỉnh thành trong cả nước, Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn được xếp thứ tư về thu ngân sách (sau TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng).

Thông tin từ Cục thuế tỉnh cho biết, 7 tháng năm 2023, thu ngân sách nhà nước qua Cục Thuế gần 41.238 tỷ đồng, đạt 62,8% dự toán pháp lệnh và bằng 75,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu dầu thô hơn 19.028 tỷ đồng, đạt 79,6% dự toán pháp lệnh và bằng 74,2% so với cùng kỳ. Thu nội địa (không kể dầu thô) 22.209 tỷ đồng, đạt 53,2% dự toán pháp lệnh và bằng 78,6% so với cùng kỳ.

Có 9 chỉ tiêu thu đạt và vượt dự toán là: thuế thu nhập cá nhân; phí, lệ phí; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiền sử dụng đất; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết; thu cấp quyền khai thác khoáng sản; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế; thu khác ngân sách; thu hoa lợi công sản.

Ghi nhận những nỗ lực của cơ quan thuế các cấp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng Bằng khen cho Tổng cục Thuế; Bộ Tài chính đã tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc thuộc Tổng cục Thuế, trong đó có Cục thuế Bà Rịa- Vũng Tàu.

Triển khai thành công hóa đơn điện tử

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho NNT đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trực tuyến và nộp thuế điện tử tại nhiều ngân hàng, góp phần đẩy mạnh thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, Cục Thuế tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn NNT là cá nhân thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Cụ thể, các chi cục thuế khu vực, thị xã đã hỗ trợ NNT liên kết với tài khoản ngân hàng để xác thực và duy trì nộp thuế điện tử thông qua ứng dụng; hướng dẫn NNT cũng như các thông báo nâng cấp ứng dụng eTax Mobile để NNT cập nhật kịp thời; hướng dẫn trực tiếp cho NNT khi đến làm việc tại Bộ phận Một cửa cơ quan thuế thực hiện quét mã QR Code giúp NNT dễ dàng cài đặt ứng dụng eTax Mobile; hỗ trợ NNT sử dụng ứng dụng, xử lý các sự cố kỹ thuật khi có yêu cầu;…

Tính đến đầu tháng 8/2023, có 35.875 tài khoản đăng ký ứng dụng eTax Mobile, trong đó có 11.661 lượt giao dịch nộp thuế thành công qua thiết bị, tổng số tiền nộp thuế 11,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngành thuế đã triển khai thành công hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên toàn quốc từ ngày 1/7/2022. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn do khối lượng công việc lớn, thời gian triển khai gấp và tác động đến hầu hết các tổ chức, cá nhân nộp thuế. Tuy nhiên, xác định việc thực hiện sẽ có ý nghĩa quan trọng trong định hướng chuyển đổi phương thức quản lý, sử dụng hóa đơn, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và giúp tiết kiệm chi phí cho DN và xã hội, nên từ cuối năm 2021, ngành thuế đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai.

Với cách làm bài bản và khoa học, đến hết tháng 6/2022 toàn bộ tổ chức, DN đang hoạt động, có sử dụng hóa đơn đã hoàn thành đăng ký chuyển sang sử dụng HĐĐT.

Năm 2022, vượt qua khó khăn, lần đầu tiên, Bà Rịa-Vũng Tàu thu ngân sách chạm mốc 110.000 tỷ đồng, đạt 153,4% dự toán, bằng 125,2% năm 2021, vượt cả Hải Phòng và Bình Dương và là một trong số ít các địa phương có số thu cao trong nhóm câu lạc bộ thu ngân sách đạt tới 100.000 tỷ đồng. Trong đó, số thu ngân sách nội địa chiếm tỷ lệ lớn với số thu 45.000 tỷ đồng, đạt 129,8% dự toán, chiếm tỷ trọng 41% trong tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, cao hơn so với tỷ trọng nguồn thu từ dầu thô (40,5%); Thu xuất nhập khẩu (18,5%).

Ông Nguyễn Nam Bình, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, để việc thực hiện HĐĐT đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, thông suốt, Cục Thuế thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động. Đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời yêu cầu, vướng mắc của NNT khi thực hiện HĐĐT. Ngoài ra, Cục thuế tăng cường khai thác dữ liệu HĐĐT phục vụ công tác quản lý thuế.

Nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn, cũng như tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa/dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; định kỳ hàng quý, Cục Thuế đã tổ chức Chương trình bấm nút lựa chọn “Hóa đơn may mắn” và trao thưởng cho người trúng thưởng.

"Những nỗ lực của ngành thuế không chỉ cắt giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng DN vượt qua khó khăn, mà còn đem lại nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước", ông Nguyễn Nam Bình nhấn mạnh.

Tin, ảnh: PHAN HÀ