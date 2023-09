Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách đến tham quan, mua sắm tại các siêu thị, chợ, tăng từ 50% đến 100% so với ngày thường. Tại các chợ, vựa hải sản, giá hải sản tươi sống tăng từ 10-50%.

Du khách mua hải sản tại chợ hải sản Vũng Tàu.

Bốn ngày nghỉ lễ, Co.opmart Vũng Tàu đón và phục vụ hơn 10.000 lượt khách đến tham quan mua sắm. Theo đại diện Co.opmart Vũng Tàu, dịp lễ 2/9, siêu thị đã tăng lượng hàng hóa lên gấp 3 lần so với ngày thường, nhất là các nhóm hàng tươi sống, rau củ quả, hàng thiết yếu. Ngoài ra, siêu thị cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi trong chương trình Tự hào hàng Việt để kích cầu tiêu dùng và được sự đón nhận của khách hàng.

Trong khi đó, bà Huỳnh Kim Mỹ, Giám đốc siêu thị GO! Bà Rịa cho biết, siêu thị tổ chức chương trình khuyến mãi mừng lễ 2/9 với hơn 1.000 sản phẩm giảm giá từ 30-50%... “Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày liên tục, lượng khách đến siêu thị vui chơi, mua sắm tăng từ 10-15% so với ngày thường, doanh thu tăng 5-10% so với cùng kỳ năm trước”, bà Kim Mỹ cho biết.

Tại Lotte Mart Vũng Tàu, 4 ngày nghỉ lễ lượng khách đổ về siêu thị mua sắm, vui chơi, ăn uống khá đông, trong đó khu vực kinh doanh thức ăn chế biến sẵn luôn chật kín khách.

Ghi nhận tại một số chợ như Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ, chợ hải sản Vũng Tàu, các loại hải sản đa dạng, tươi ngon, giá tăng nhẹ. Anh Hoàng Hải Phước, tiểu thương chợ hải sản Vũng Tàu cho biết, nguồn hải sản tươi sống được tiểu thương nhập trực tiếp từ các tàu đi biển, không qua trung gian nên chất lượng được đảm bảo.

Giá hải sản trong những ngày lễ tăng tăng 40-50 ngàn đồng/kg. Chẳng hạn, ốc hương 420 ngàn đồng/kg, mực ống loại 1 giá 380 ngàn đồng/kg; ghẹ loại 1 (3-4 con/kg) có giá 550 ngàn đồng/kg (tăng 50 ngàn đồng); tôm sú loại lớn 350 ngàn đồng/kg... “Giá cả từng loại hải sản được tiểu thương niêm yết công khai, chúng tôi cũng không nói thách, khách hàng dễ chọn lựa”, anh Phước nói.

Chị Nguyễn Thị Nga (du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh) vừa mua hơn 2kg tôm thẻ biển với giá 220 ngàn đồng/kg tại chợ hải sản Vũng Tàu cho biết, qua các trang mạng xã hội, chị biết đến chợ hải sản Vũng Tàu. Khi cùng gia đình đến đây mua hải sản, chị ấn tượng bởi không gian sạch sẽ, thoáng mát. “Gia đình tôi mua tôm và ghẹ, sau đó đến khu chế biến thức ăn tại chợ để chế biến và dùng tại chỗ. Tôi rất hài lòng với dịch vụ tại chợ”, chị Nga nói.

Ông Nguyễn Đình Ngọc, Ban Quản lý chợ hải sản Vũng Tàu cho biết, trong dịp lễ 2/9, mỗi ngày chợ hải sản Vũng Tàu đón và phục vụ từ 2.000-3.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm, tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Với mục đích đưa khu chợ hải sản thành điểm đến tin cậy của khách du lịch, khách đến mua sắm có thể đổi trả hàng nếu không vừa ý và có thể liên hệ với quầy chế biến tại chợ để nhờ chế biến mang đi.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU