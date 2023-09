Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm nhẹ

Tin từ Sở Công thương cho biết, tính từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt hơn 5 tỷ USD, giảm 7,81% so với cùng kỳ; trong đó, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô 8 tháng đạt hơn 3,52 tỷ USD, giảm 1,96% so với cùng kỳ. Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu 8 tháng qua đạt hơn 4,27 tỷ USD, giảm 1,19% so với cùng kỳ.

Theo Sở Công thương, nguyên nhân khiến kim ngạch xuất khẩu giảm là do trong 8 tháng qua, DN ngành gỗ, thép, dệt may gặp nhiều khó khăn về đơn hàng, giá và thị trường. Cụ thể, sắt thép giảm 40,98%; sản phẩm từ sắt thép giảm 41,24%; kim loại thường và sản phẩm giảm 53,45%; xơ, sợi dệt các loại giảm 28,34%; vải các loại giảm 46,71%; hàng dệt may 38,02%; giày, dép các loại giảm 9,9%; nguyên phụ liệu dệt, may, da giảm 37,07%; hàng thủy sản giảm 2,67%; sản phẩm từ chất dẻo giảm 39%...

ĐÔNG HIẾU