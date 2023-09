Giám sát an toàn thực phẩm

Ngày 27/9, Hội LHPN tỉnh tổ chức giám sát về việc thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-UBND-HND-HLHPN ngày 30/3/2022 giữa UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Hội LHPN tỉnh về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là chương trình số 01) tại UBND TX.Phú Mỹ và UBND TP.Bà Rịa.

Giai đoạn 2021-2025, các ban, ngành, đoàn thể của TX.Phú Mỹ đã tổ chức tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) làm thay đổi nhận thức trách nhiệm, hành vi liên quan đến bảo đảm ATTP; tuân thủ các quy định về sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản an toàn; cách lựa chọn, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn… cho 21.960 lượt người. Các xã, phường tổ chức cho 510 hộ sản xuất nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Ngoài ra, từ năm 2022 đến tháng 6/2023, UBND TX.Phú Mỹ tổ chức 33 đoàn kiểm tra 414 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, cơ sở ăn uống, lấy 306 mẫu thực phẩm để test nhanh với các chất cấm và đều cho kết quả âm tính.

TP.Bà Rịa có 466 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 41 bếp ăn tập thể, 199 cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh và giết mổ gia súc, gia cầm được cấp phép hoạt động. Thực hiện chương trình số 01, UBND TP.Bà Rịa chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, xã, phường trên địa bàn triển khai chương trình, tuyên truyền, vận động hội viên, người dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

Trong năm 2023, UBND TP.Bà Rịa kiểm tra 58 cơ sở sản xuất về việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP. Qua đó, kịp thời nhắc nhở 3 cơ sở khắc phục các thiếu sót trong qua trình hoạt động, kinh doanh thực phẩm. UBND các phường, xã kiểm tra hơn 160 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại chợ, không để việc kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc ở chợ.

TUỆ LÂM