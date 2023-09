3 đơn vị trực thuộc PV GAS dừng khí để bảo dưỡng

Tổng Công ty khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, trong tháng 9 này có 3 đơn vị trực thuộc PV GAS dừng hoạt động để thực hiện bảo dưỡng theo định kỳ gồm: hệ thống khí Cửu Long dừng khí (từ ngày 6 đến 10/9), hệ thống khí Nam Côn Sơn 2 (từ ngày 1 đến 14/9) và hệ thống khí Nam Côn Sơn 1 (từ ngày 23 đến 24/9).

Bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy Chế biến khí Dinh Cố là một công tác trọng tâm của chương trình dừng khí tại các hệ thống khí Đông Nam Bộ năm 2023.

Trong đợt dừng khí này, PV GAS thực hiện tổng cộng gần 200 công việc bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và một số công việc đột xuất.

Theo lãnh đạo PV GAS, công tác dừng khí các hệ thống khí Cửu Long, Nam Côn Sơn 1 và 2 để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa cho Nhà máy Chế biến khí Dinh Cố, các trạm phân phối khí tại khu vực Đông Nam Bộ. Trong thời gian này sẽ có nhiều nhân sự, nhà thầu tham gia, do đó công tác an ninh - an toàn được thực hiện hết sức nghiêm ngặt. Công tác hậu cần, y tế đã được sẵn sàng, bảo đảm hỗ trợ kịp thời cho nhân sự tham gia thực hiện trên công trường, chương trình dừng khí, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống khí khu vực Đông Nam Bộ được an toàn, đúng tiến độ.

