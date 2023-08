VietinBank ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 120 triệu USD với Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

Ngày 7/8, Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Bà Rịa- Vũng Tàu (VietinBank) tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng với Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn (LSP).

Đại diện VietinBank và LSP ký kết hợp đồng tín dụng.

Hợp đồng trị giá 120 triệu USD là nguồn vốn lưu động, từ Vietinbank Bà Rịa- Vũng Tàu và VietinBank Đồng Nai.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong thu hút đầu tư FDI vào Việt Nam và góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp quốc gia.

Ông Trần Minh Bình, Chủ tịch HĐQT VietinBank tặng quà lưu niệm cho ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP.

Tại buổi lễ, ông Trần Minh Bình, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết, VietinBank mong muốn trở thành ngân hàng nội địa duy nhất tại Việt Nam cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho LSP, không chỉ với sản phẩm cho vay vốn lưu động mà còn cho các sản phẩm tài trợ thương mại, cho vay tài trợ dự án, đầu tư tài chính, thanh toán, bảo hiểm, giải pháp tài chính cho nhà phân phối… hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Vietinbank cam kết cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng phù hợp và đáp ứng tối đa nhu cầu của LSP cũng như các thành viên của tập đoàn SCG với chất lượng tốt nhất, thời gian phục vụ nhanh nhất, chi phí cạnh tranh nhất.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP tặng quà lưu niệm cho ông Trần Minh Bình, Chủ tịch HĐQT VietinBank.

Đến nay, VietinBank đã tài trợ cho các dự án trọng điểm quốc gia như: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Bình Sơn, Dung Quất... Nhiều dự án đã hoàn thành, đi vào hoạt động ổn định... góp phần nâng cao năng lực sản xuất của quốc gia. Đối với các dự án đầu tư nước ngoài, VietinBank cũng là ngân hàng tiên phong hàng đầu với danh mục khách hàng lớn và đa dạng các nhà đầu tư đến từ Âu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan...

Tính đến 30/6/2023, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đạt hơn 79 tỷ USD, tăng 2,9% so với năm 2022. Dư nợ tín dụng đạt hơn 57 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2022, cao hơn mức bình quân chung ngành ngân hàng (4,7%). Nguồn vốn huy động đạt hơn 60 tỷ USD, tăng 6,1%, cân đối phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, bảo đảm các tỷ lệ an toàn thanh khoản.

Tin, ảnh: THU THẢO