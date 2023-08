Thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm 10% thời gian thông quan hàng hóa

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết, 7 tháng năm 2023 số thu ngân sách nhà nước giảm mạnh. Đặc biệt, trong số những cục hải quan tỉnh, thành phố có số thu lớn, nhiều đơn vị có số thu NSNN giảm mạnh như Cục Hải quan Đồng Nai giảm 30,75%; Bình Dương giảm 27,9%; Hà Tĩnh giảm 26,73%; Bà Rịa- Vũng Tàu giảm 25,18%; Bắc Ninh giảm 17,06%; Hà Nội giảm 15,46%... Nguyên nhân là do kim ngạch nhập khẩu nhóm mặt hàng nguyên liệu, máy móc thiết bị nhập khẩu phục vụ sản xuất như than, sản phẩm hóa chất…giảm từ 20%-50% so với cùng kỳ năm 2022.

Trước những khó khăn trên, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu. Yêu cầu các đơn vị bám sát và đánh giá cụ thể tình hình thu ngân sách năm 2023; xây dựng dự toán năm 2024 giai đoạn 2024-2026 sát với tình hình thực tế.

Trong đó, cần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi thương mại và các hoạt động xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa. Quyết liệt thực hiện có hiệu quả mục tiêu năm 2023 của ngành hải quan giảm 5% tỷ lệ tờ khai luồng đỏ; giảm 10% tỷ lệ tờ khai luồng vàng và giảm 10% thời gian thông quan hàng hóa.

THANH NGA