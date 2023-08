Rầm rộ giảm giá, tặng quà dịp lễ 2/9

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm tăng của người dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng, các chợ đã chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá.

Khách hàng mua hải sản tại chợ hải sản Vũng Tàu.

Nhiều chương trình khuyến mãi

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay trùng vào dịp cuối tuần nên cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ 4 ngày, dự báo nhu cầu mua sắm, tiêu dùng sẽ tăng cao. Do đó, các siêu thị, trung tâm thương mại đã tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp đôi so với ngày thường nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Đặc biệt, dịp này, các siêu thị, trung tâm thương mại còn có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 10-50%.

Tại Co.opmart Vũng Tàu, chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu bằng chuỗi sự kiện tôn vinh và khuyến mãi hàng Việt với tên gọi “Ngôi sao hàng Việt”, diễn ra đến ngày 13/9, giảm giá trực tiếp đến 50% cho 21.000 sản phẩm hàng Việt tại siêu thị. Trong đó tập trung các hình thức khuyến mãi như giảm giá đậm vào những ngày cuối tuần, mua càng nhiều ưu đãi càng lớn, mua 1 tặng 1… Theo đại diện Co.opmart Vũng Tàu, chương trình giúp người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận và mua được những sản phẩm Việt chất lượng tốt, vừa túi tiền, từ đó tạo động lực để thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa trong nước và thiết thực ủng hộ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tại Siêu thị GO! Bà Rịa, đơn vị đã nhập về lượng lớn hàng hóa và bài trí các gian hàng khá bắt mắt để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, du khách trong kỳ nghỉ lễ 2/9. Theo bà Huỳnh Kim Mỹ, Giám đốc Go! Bà Rịa, siêu thị có các hoạt động khuyến mãi định kỳ và Chương trình “Tự hào Việt Nam”, từ ngày 24/8 đến 6/9. Ngoài việc tăng lượng hàng hóa và tổ chức các chương trình khuyến mãi, giảm giá sản phẩm, tặng quà, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được đơn vị đặc biệt quan tâm, nhất là đối với thức ăn chế biến sẵn…

Trong khi đó, từ ngày 23/8 đến 5/9, Lotte Mart Vũng Tàu có Chương trình “Mừng độc lập - Sale rầm rập” với nhiều ưu đãi, giảm giá đến 50% hàng trăm sản phẩm ở mọi ngành hàng. Tương tự, các siêu thị Winmart+, Mega Market… cũng đồng loạt có các chương trình khuyến mãi tặng quà, giảm giá hấp dẫn từ 10% đến 49%; các sản phẩm giảm giá trải rộng nhiều nhóm hàng, từ đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm và hàng thời trang cho đến thực phẩm tươi sống, rau củ...

Giá hải sản nhích nhẹ

Tại các chợ Vũng Tàu, Bà Rịa, Đất Đỏ, các loại hải sản như cá thu, cá chim, cá nhồng, cá chẽm, mực, bạch tuộc, ghẹ, tôm, móng tay… được tiểu thương nhập về hàng ngày. Trong dịp 2/9 năm nay, dự báo giá các mặt hàng thực phẩm, hải sản như cua, ghẹ, ốc hương, sò… sẽ tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg tùy loại. Cụ thể, cá bạc má từ 80-100 ngàn đồng/kg (tăng 5.000 đồng); cá chim 130-160 ngàn đồng/kg, bạch tuộc loại 6 con/kg có giá 160-170 ngàn đồng/kg, loại 8 con/kg có giá 150 đồng/con (tăng 10.000 đồng); tôm sú dao động từ 120 - 270 ngàn đồng/kg, tùy loại (tăng từ 10.000 đồng); mực ống dao động từ 150 - 300 ngàn đồng/kg (tăng 10.000 đồng), ghẹ xanh dao động từ 350 - 550 ngàn đồng/kg tùy loại; ốc hương giá từ 280 ngàn - 320 ngàn đồng/kg (tăng 10.000 đồng); nghêu từ 30.000 - 35.000 đồng/kg… Giá rau củ quả ổn định, giá các loại bún, phở tăng 1.000 đồng/kg. Hiện các tiểu thương đã chủ động đặt hàng tại các vựa hải sản để sẵn sàng phục vụ thị trường.

Theo nhận định của Ban quản lý các chợ, dịp lễ năm nay, dự báo giá cả hàng hóa phục vụ lễ tăng từ 20-30% so với ngày thường, trong đó tăng nhiều nhất sẽ là nhóm thủy hải sản với mức tăng dự kiến khoảng 50% so với ngày thường. Sức mua cũng tăng trung bình từ 20-100%.

Để bảo đảm ATVSTP và an ninh trật tự cho người dân và du khách, trong những ngày lễ, Ban quản lý các chợ, trung tâm thương mại tăng cường lực lượng nhân viên hỗ trợ khách hàng và trực nhằm bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương thực hiện đúng các quy định về giá, niêm yết giá, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng chống cháy nổ.

