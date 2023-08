Hoàn thiện báo cáo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc cầu Cỏ May 3

Ngày 30/8, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Cỏ May 3 để nghe báo cáo kết quả thi tuyển phương án thiết kế.

Cầu Cỏ May 3 là công trình quan trọng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Cầu Cỏ May 3 bắc ngang sông Cỏ May, thuộc địa phận phường 12 (TP.Vũng Tàu) và xã An Ngãi (huyện Long Điền). Theo quy mô thiết kế, chiều dài toàn cầu 560m, bề rộng mặt cầu trên đường chính khoảng 27m, trên đường song hành là 11m và các hạng mục phụ trợ khác. Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng thép, bê tông cốt thép. Vận tốc thiết kế cầu trên đường cao tốc 100km/giờ, cầu trên đường song hành là 60km/h.

Đây là công trình quan trọng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư ngày 31/5/2023. Tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng vốn dự kiến bố trí đầu tư xây dựng mới cầu Cỏ May 3 khoảng 1.300 tỷ đồng.

Mục tiêu chung của dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông liên kết vùng, đảm bảo khả năng lưu thông nhanh nhất, hiệu quả nhất, kết nối đồng bộ giữa TP.Bà Rịa, huyện Long Điền và TP.Vũng Tàu với tuyến đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Ngày 30/6/2023 tỉnh đã phát động cuộc thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Cỏ May 3. Kết quả có 8 phương án dự thi. Hội đồng thi tuyển đã chọn được phương án, ý tưởng thiết kế mang tên Cánh Diều đoạt giải Nhất cùng giải thưởng 100 triệu đồng. 2 phương án kiến trúc mang tên Nhịp sóng Vũng Tàu và Nghinh Phong đồng giải 3 với giải thưởng 50 triệu đồng

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh đề nghị Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Cỏ May 3 hoàn thiện báo cáo kết quả thi tuyển; trong đó các phương án kiến trúc phải đi đôi với giải pháp thi công, tránh tình trạng thiết kế thì đẹp nhưng khó thi công. Đồng thời, phương án thiết kế phải có định mức đầu tư phù hợp.

