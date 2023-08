Doanh nghiệp hỗ trợ vận tải gặp khó khăn thu hút khách hàng

Báo cáo từ Sở GT-VT cho biết, doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải tháng 7 ước đạt 1.146 tỷ đồng, tăng 1,12% so với tháng trước và tăng 1,68% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng, doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 7.630 tỷ đồng, giảm 2,63% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân là do một số DN gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng dẫn đến doanh thu thấp làm tốc độ tăng trưởng chung của lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm.

Đơn cử như Công ty TNHH cảng Quốc tế Cái Mép giảm 37,27%, Công ty TNHH Liên doanh dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA giảm 30,01%, Công ty TNHH cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép giảm 20,11%, Công ty CP Cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link giảm 17,36%, Công ty CP dịch vụ xuất nhập khẩu nông, lâm sản và phân bón Bà Rịa giảm 9,62%, Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Nam giảm 6,56% so với cùng kỳ.

THANH NGA