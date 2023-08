Biến bờ ruộng thành đường hoa

Mô hình “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp” được Hội Nông dân xã An Nhứt, huyện Long Điền triển khai đã trở thành điểm nhấn của cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đang được địa phương khuyến khích nhân rộng.

Bà Trần Thị Ngọc Hà, Chi hội trưởng nông dân ấp An Lạc, xã An Nhứt và hội viên thường xuyên thăm nom đường hoa mỗi ngày.

Đến với An Nhứt, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những tuyến đường hoa rực rỡ, đủ sắc màu. Không riêng gì những trục đường chính, mà các tuyến nội đồng của xã cũng được trải nhựa phẳng phiu, hai bên bờ ruộng được điểm tô bởi những bông hoa hoàng yến, hoa huệ nhiều màu sắc, làm cho bức tranh làng quê thêm rực rỡ, đầy sức sống.

Bà Trần Thị Ngọc Hà, Chi hội trưởng nông dân ấp An Lạc cho biết: “Cuối năm 2022, chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện mô hình đường hoa khoảng 1km ngay trên đường nội đồng chạy qua ấp. Sau khi phát động, bà con nông dân nhiệt tình hưởng ứng. Để thực hiện mô hình, chúng tôi khuyến khích hội viên trồng nhiều loại hoa khác nhau nhằm tạo màu sắc đa dạng cho tuyến đường”.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, ở ấp Đồng Trung thông tin thêm, nhiều người dân địa phương cũng như các nơi khác đến đường hoa chụp hình lưu niệm. “Ở đây có nhiều cảnh khác nhau, từ đồng lúa, đường hoa đến những chiếc ghế gỗ đặt hai bên bờ ruộng… Hội viên nông dân cùng nhau dọn cỏ rác, chăm sóc hoa để đường hoa ngày càng rực rỡ hơn”, ông Hiệp vui vẻ nói.

Theo Hội Nông dân xã An Nhứt, sau hơn 2 năm phát động, mô hình “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp” được đông đảo hội viên, nông dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng và được nhân rộng tại tất cả các ấp trong xã. Đến nay, hơn 5km đường hoa trên địa bàn các ấp An Lạc, Đồng Trung và An Hòa đã được hội viên nông dân trồng, chăm sóc mỗi ngày. Từ khi có mô hình này, nhiều gia đình sống ở hai bên đường cũng trồng hoa, cây xanh trước nhà.

Để thực hiện mô hình, Hội Nông dân xã phối hợp với các hội đoàn thể vận động người dân dọn cỏ, phát quang bụi rậm, xới đất trồng hoa trên phần đất nhà mình. Các loại hoa được trồng chủ yếu là mười giờ, hoàng yến, cánh bướm... Đây là những giống hoa có sức sống tốt, phát triển nhanh, màu sắc rực rỡ, dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, thích ứng với thời tiết và phù hợp với cảnh quan ven đường.

Đến nay, xã An Nhứt có 15 tuyến đường nội đồng, với tổng chiều dài hơn 20km đã được bê tông hóa, nhựa hóa. UBND xã phối hợp với Đảng ủy, MTTQ và ban, ngành, đoàn thể vận động đảng viên đóng góp tiền, công sức để đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng. Tại những nơi đã trồng hoa, không còn tình trạng người dân vứt rác bừa bãi, ai cũng có ý thức giữ vệ sinh chung.

Ông Nguyễn Tường Thành, Phó Chủ tịch UBND xã An Nhứt cho biết, để mô hình đường hoa có sức lan tỏa sâu rộng, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các hội đoàn thể xây dựng kế hoạch, lồng ghép xây dựng đời sống văn hóa với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đây cũng là thực hiện tốt tiêu chí số 2 về hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, để An Nhứt hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu trong năm 2023.

