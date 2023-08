Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về triển khai thực hiện Kế hoạch số 227-KH/TU ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2030 có 96% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông-lâm-thủy sản được kiểm tra, chứng nhận đáp ứng quy định về điều kiện ATTP; 98% bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, nước uống đóng chai, nước đá thuộc tuyến tỉnh và tuyến huyện, thành phố quản lý đáp ứng quy định về ATTP; 95% cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố do tuyến xã, phường, thị trấn quản lý đáp ứng quy định về ATTP. Bên cạnh đó, 100% huyện nông thôn mới đạt tiêu chí ATTP; 100% xã nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh đạt tiêu chí ATTP; tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính được ghi nhận dưới 7 người/100.000 dân.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, UBND tỉnh đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh, ATTP; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, ATTP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về an ninh, ATTP; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về an ninh, ATTP; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng.

HỒNG PHƯƠNG