TX.Phú Mỹ thu ngân sách hơn 838 tỷ đồng

Ngày 25/7, HĐND TX.Phú Mỹ khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước của TX.Phú Mỹ đạt hơn 838 tỷ đồng (bằng 36,3% dự toán, bằng 54,98% so với cùng kỳ), giải ngân vốn đầu tư công hơn 611,3 tỷ đồng (đạt 33,82%). Các cụm công nghiệp trên địa bàn duy trì hoạt động ổn định; hoàn thành cơ bản công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ kế hoạch để triển khai dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cầu Phước An.

Thị xã cũng hoàn thiện, trình tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chung thị xã; triển khai xây dựng đề án nâng cấp đô thị loại II và đề án thành lập thành phố Phú Mỹ. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân, DN. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt hiệu quả; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đời sống nhân dân ổn định; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng xem xét, biểu quyết thông qua một số tờ trình, dự thảo nghị quyết như: Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND thị xã, phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách thị xã 6 tháng đầu năm 2023, quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022 của UBND thị xã, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền HĐND thị xã quyết định, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023…

