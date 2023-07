Thu phí đậu xe: Nâng cao hiệu quả quản lý lòng, lề đường

Như Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa tin, 5 tuyến đường trên địa bàn phường 7, TP.Vũng Tàu đã áp dụng thí điểm thu phí đậu xe dưới lòng đường từ ngày 1/7.

Sau 2 ngày thực hiện thu phí đậu xe dưới lòng đường tại một số đoạn trên 5 tuyến đường, phường 7 đã thu được hơn 4 triệu đồng.

Thí điểm thu phí tại 5 tuyến đường

Theo thói quen, chị T. đậu ô tô 5 chỗ trên đường Nguyễn Thái Học phía đối diện nhà hàng Maxim’s để vào quán cà phê trên cùng tuyến đường này. Chị vừa xuống xe, một nhân viên mặc áo xanh, bên cánh tay trái có logo UBND TP.Vũng Tàu - Đội trật tự đô thị đến chào và thông báo: “Từ ngày 1/7, UBND phường 7 thực hiện thu phí đậu xe ô tô dưới lòng đường đối với tuyến Nguyễn Thái Học. Tôi là thành viên tổ thu phí của phường 7, xin phép được ghi phiếu thu. Xe chị dưới 16 chỗ, mức thu là 15 ngàn đồng/lượt”.

Nhân viên này là anh Lê Văn Cường, thành viên tổ thu phí phường 7 cho biết, anh được giao nhiệm vụ thu phí đậu xe trên đường Nguyễn Thái Học. Thực hiện nhiệm vụ, anh chạy xe dọc tuyến đường này, thấy ô tô đậu, anh sẽ ghi phiếu và thu phí của chủ phương tiện. Phiếu thu có ghi biển số xe, ngày đậu xe và in sẵn giá thu. Phiếu thu do UBND phường 7 in và đóng dấu. “Do mới triển khai được 3 ngày nên mỗi lần đến ghi phiếu thu, chúng tôi phải giải thích cho chủ phương tiện biết về quy định thu phí đậu xe dưới lòng đường. Chúng tôi chỉ thực hiện thu với các trường hợp lái xe xuống xe, tắt máy”, anh Cường cho hay.

Xe ô tô đậu tại vịnh đậu xe có thu phí trên đường Lê Hồng Phong.

Trên tuyến đường Lê Hồng Phong, việc thu phí đậu xe dưới lòng đường mới áp dụng trên chiều dài khoảng 500m, đoạn từ cổng khu nhà ở Vietsovpetro đến ngã tư Lê Hồng Phong - Nguyễn Văn Trỗi (chiều bên phải đường Lê Hồng Phong, hướng từ ngã Năm đến đường Nguyễn Văn Trỗi).

Anh Đinh Hoàng Bảo Lâm, nhân viên thu phí trên tuyến đường Lê Hồng Phong cho biết, phường 7 mới thí điểm thu phí chủ yếu ở vịnh đậu xe đối diện nhà hàng Tê Giác Quán. Qua 3 ngày thu phí, lượng xe ô tô đậu ở vịnh đậu xe giảm hẳn. Nhiều chủ phương tiện đã đậu xe ở các tuyến khác.

Anh Lê Văn Thắng, chủ một phương tiện đậu trên đường Lê Hồng Phong chia sẻ, trước đây anh thường đậu xe ở khu vực này miễn phí. Tuy nhiên, từ 1/7, anh phải trả mức phí 15 ngàn/lượt đậu xe. “Khu vực thu phí đậu xe thoáng mát, không ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện khác, không bị chủ nhà mặt tiền than phiền vì đậu xe trước cửa nên tôi rất yên tâm”, anh Thắng nói.

Sẽ thu phí tại 23 tuyến đường

Ông Trần Phương Minh, Phó Chủ tịch UBND phường 7 thông tin, trên địa bàn phường có 5 tuyến đường đủ điều kiện thực hiện thu phí đậu xe dưới lòng đường gồm: Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Trương Văng Bang, Nguyễn Tri Phương và Nguyễn An Ninh. Từ ngày 1/7, phường 7 là địa phương đầu tiên thực hiện thu phí đậu xe dưới lòng đường. Tuy nhiên, trong thời gian thí điểm (1 tháng) chưa thực hiện trên toàn tuyến mà chỉ thu đối với những xe đậu ở các khu vực trống, khu vực có bãi, vịnh đậu xe được thiết kế sẵn. Các khu vực trước nhà dân, mặt tiền của hộ kinh doanh vẫn chưa áp dụng thu phí.

Tuyến đường Trương Văn Bang đã gắn bảng “Tuyến đường đỗ xe có thu phí”. Ảnh: QUANG VŨ

Các tuyến đường tổ chức thu phí phải đáp ứng điều kiện có lòng đường tối thiểu 2 làn xe trở lên cho một chiều đi để đảm bảo lưu thông. Trước khi thực hiện thu phí, phường đã kẻ vạch đậu xe dưới lòng đường, lắp bảng thông báo tuyến đường đậu xe có thu phí. UBND phường 7 cũng thông tin, tuyên truyền nhiều đợt để người dân nắm được chủ trương của thành phố trong việc thu phí đậu xe. Đồng thời, phường đã ban hành quyết định thành lập tổ thu phí gồm 7 thành viên.

Trên địa bàn thành phố có 23 tuyến đường được UBND tỉnh cho phép thu phí đậu xe dưới lòng đường. Việc thu phí đậu xe thuộc đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP. Vũng Tàu”. Thành phố đã thực hiện thu phí sử dụng tạm vỉa hè từ tháng 2/2021 và thí điểm thu phí đậu xe dưới lòng đường tại một số tuyến đường trên địa bàn phường 7 từ ngày 1/7. Đối với 18 tuyến đường còn lại đã được UBND tỉnh ban hành quyết định thu phí đậu xe dưới lòng đường, thành phố sẽ thực hiện thu phí đồng loạt trước ngày 15/7. Ông Nguyễn Trọng Thụy, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu

Theo thống kê, trong 2 ngày 1 và 2/7, phường 7 đã thu phí của 259 lượt xe với số tiền hơn 4 triệu đồng. “Quan điểm của địa phương là thu đúng đối tượng, đúng đoạn đường theo quy định được thu. Tuy nhiên, phường cũng linh động trong việc thu phí với những trường hợp chủ phương tiện có thông báo với nhân viên tổ thu phí là chỉ đậu xe 5-7 phút để xử lý công việc, hoặc những trường hợp đậu xe để viếng đám tang, đi đám cưới, đưa đón con đi học… nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong việc thu phí, tránh xảy ra mâu thuẫn”, ông Trần Phương Minh nói.

Song song đó, phường 7 cũng đã dán thông báo đề nghị các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện ôtô chấp hành nghiêm việc đóng phí đậu, đỗ đối với ô tô dưới lòng đường tại các tuyến đường có thu phí trên; không cố tình lách tránh bằng việc đậu xe trái quy định trên vỉa hè. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý.

Phó Chủ tịch phường 7 thông tin thêm, sau thời gian thí điểm, phường sẽ đánh giá lại nguồn thu, đồng thời ghi nhận ý kiến của người dân để điều chỉnh phù hợp nhằm tiến tới áp dụng thu phí trên tất cả các tuyến đường được phép thu phí. Phường sẽ nghiên cứu thêm việc trả phí đậu xe qua tài khoản của phường hoặc quét mã QR-code để thuận tiện cho chủ phương tiện và tránh tình trạng đối tượng xấu lợi dụng việc thu phí để thu lợi bất chính.

Số tiền thu được sẽ nộp về ngân sách thành phố. Sau đó, thành phố sẽ phân bổ lại cho phường để sử dụng vào mục đích cụ thể: duy tu bảo dưỡng kẻ vạch, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác quản lý vỉa hè; chi cho công tác thu phí, hỗ trợ lực lượng kiểm tra xử lý vi phạm; chi cho công tác tuyên truyền, văn phòng phẩm phục vụ cho hoạt động thu phí và quản lý.

Thời gian thu phí từ 6 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Mức phí xe ô tô đậu lòng đường được áp dụng theo Nghị quyết số 106/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Mức thu là 15 ngàn đồng/lượt đối với xe ôtô dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn; 20 ngàn đồng/lượt đối với xe ôtô trên 16 đến 25 chỗ và xe tải trên 2,5 tấn đến 3,5 tấn. Riêng xe khách trên 25 chỗ và xe tải trên 3,5 tấn không được phép đậu ở lòng đường; chỉ được dừng trả khách, hàng hóa và di chuyển vào các bãi đậu. Ngoài 23 tuyến đường đã được UBND tỉnh phê duyệt, để giải quyết khó khăn về chỗ đậu xe cho du khách vào dịp cuối tuần, lễ, Tết, TP.Vũng Tàu đã quy hoạch 17 bãi đậu xe tạm có thu phí và các vịnh đậu xe.

Bài, ảnh: QUANG VŨ