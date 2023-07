Thi tuyển phương án kiến trúc cầu Cỏ May 3 thuộc dự án Đường nối vào cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu

Ngày 30/6, Ban QLDA chuyên ngành Giao thông tỉnh đã có thông báo về việc mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Cỏ May 3 thuộc dự án Đường nối vào cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu (từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển Vũng Tàu-Bình Thuận ĐT 994).

Cầu Cỏ May 3 bắc ngang sông Cỏ May, thuộc địa phận phường 12 (TP.Vũng Tàu) và xã An Ngãi (huyện Long Điền). Theo quy mô thiết kế, có chiều dài toàn cầu 560m, bề rộng mặt cầu trên đường chính khoảng 27m, trên đường song hành là 11m và các hạng mục phụ trợ khác. Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng thép, bê tông cốt thép; vận tốc thiết kế cầu trên đường cao tốc 100km/h, cầu trên đường song hành là 60km/h.

Cầu Cỏ May 3 bắc ngang sông Cỏ May, thuộc địa phận phường 12 (TP.Vũng Tàu) và xã An Ngãi (huyện Long Điền).Ảnh: Ban QLDA

Đây là công trình quan trọng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư ngày 31/5/2023. Tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng vốn dự kiến bố trí đầu tư xây dựng mới cầu Cỏ May 3 là khoảng 1.300 tỷ đồng.

Mục tiêu chung của dự án là nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông liên kết vùng, đảm bảo khả năng lưu thông nhanh nhất, hiệu quả nhất, kết nối đồng bộ giữa TP.Bà Rịa, huyện Long Điền và TP.Vũng Tàu với tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Trong đó, Cầu Cỏ May 3 là công trình có ý nghĩa lớn về chính trị và văn hóa, tạo điểm nhấn không gian kiến trúc, xây dựng biểu tượng tại cửa ngõ của TP.Vũng Tàu. Góp phần hoàn thiện kiến trúc đô thị, tạo sự hấp dẫn và quảng bá hình ảnh của TP.Vũng Tàu nói riêng và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung đến với du khách trong nước và quốc tế.

Do đó, UBND tỉnh quyết định tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc cầu Cỏ May 3. Việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Cỏ May 3 nhằm mục đích lựa chọn phương án thiết kế sáng tạo, thiết thực, hướng đến xây dựng công trình có kiến trúc đẹp, bền vững, thân thiện với môi trường. Trong đó, yêu cầu phương án kiến trúc cần sử dụng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, tạo dựng điểm nhấn về cảnh quan; đảm bảo hài hòa với không gian, kiến trúc chung của dọc hai bên bờ sông Cỏ May. Ý tưởng kiến trúc phải đặc sắc, khác biệt với các cầu Cỏ May 1 và cầu Cỏ May 2. Phương án kiến trúc phải khả thi về kết cấu, gắn với hiệu quả kinh tế. Đồng thời, cần tuân thủ các quy hoạch đã được duyệt. Quy mô và hướng tuyến phù hợp với dự báo nhu cầu giao thông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Ban QLDA chuyên ngành Giao thông tỉnh, cuộc thi tuyển được tổ chức rộng rãi, dành cho các cá nhân, tổ chức tư vấn thiết kế trong nước có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định của pháp luật và tự nguyện tham gia. Cuộc thi sẽ có hai vòng. Giải nhất có giá trị 100 triệu đồng; Giải nhì 70 triệu đồng; Giải ba 50 triệu đồng.

Thời gian nộp hồ sơ từ 30/6/2023 đến 31/7/2023 tại Ban QLDA Chuyên ngành Giao thông tỉnh (số 123 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tin, ảnh: TRÚC GIANG