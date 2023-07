Thi công ngày đêm chỉnh trang cầu Cỏ May

Cầu Cỏ May hiện hữu có dài 258m, rộng 30m, gồm 2 làn đường ngược chiều được ngăn cách bởi lan can và hai ống dẫn nước. Lan can cầu bằng bê tông cốt thép hở. Kiến trúc cầu thông thường, yếu tố thẩm mỹ chưa cao. Do đó, năm 2013, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng đề xuất phương án kiến trúc chỉnh trang cầu Cỏ May. Qua thi tuyển, phương án “Cánh chim Hải âu” được lựa chọn. Hình dáng cầu Cỏ May cách điệu từ cánh chim hải âu thể hiện được ước mơ bay cao, bay xa, thể hiện sức trẻ vươn lên mạnh mẽ và sự kết nối khắng khít giữa hai thành phố: Vũng Tàu và Bà Rịa, hướng tới một xã hội văn minh hiện đại, năng động và thân thiện. Hệ thống chiếu sáng giao thông hiện hữu được thay thế bằng các trụ đèn chiếu sáng có thiết kế với hình dáng cách điệu từ hình ảnh của hoa Cỏ May để tạo ấn tượng độc đáo cho công trình. Đầu cầu phía TP.Bà Rịa bố trí hoa viên hai bên đường. Đây là điểm dừng đỗ xe, là nơi để người dân và khách du lịch thư giãn, đi dạo ngắm cảnh.