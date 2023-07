Tập trung nguồn lực đạt mục tiêu tăng trưởng

6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách cả nước đạt 54% dự toán. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 1,35 triệu tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Vốn FDI đạt hơn 10 tỷ USD. Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công đã có bước cải thiện đáng kể, đạt hơn 30% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ. Nhiều địa phương thuộc các vùng động lực quan trọng đã có mức tăng trưởng GRDP quý II cao hơn quý I cũng như cao hơn mức bình quân chung cả nước. Tại Bà Rịa -Vũng Tàu, trong 6 tháng đầu năm, 7/15 chỉ về tiêu kinh tế, tài chính tăng trưởng so với cùng kỳ và cao hơn mức kế hoạch cả năm 2023. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trừ dầu khí tăng 2,41% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,26%; công nghiệp và xây dựng tăng 2,85%; khu vực dịch vụ tăng 2,56%. Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi, chỉ số công nghiệp (trừ dầu thô và khí đốt) tăng 6,25% so cùng kỳ. Kinh doanh thương mại sôi động trở lại với tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,53%; dịch vụ lưu trú tăng 17,01%. An sinh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.