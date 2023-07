Sớm bố trí vốn đầu tư dự án cấp điện cho Côn Đảo

NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Đó là kiến nghị của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021.

Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết luận tại buổi giám sát.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ban ngành liên quan và các DN.

Đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản về điện, xăng dầu, khí đốt

Báo cáo tại buổi giám sát ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, tổng công suất nguồn phát điện toàn tỉnh đạt khoảng 4.909 MW, chiếm khoảng 7,08% tổng công suất nguồn điện quốc gia. Tuy nhiên, nếu trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện thì tỉnh cũng có thể bị ảnh hưởng do chịu sự điều tiết, cắt giảm để chia sẻ nguồn điện đến các vùng, các tỉnh khác theo phân bổ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sau buổi làm việc tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức khắc phục các hạn chế, tập trung phát huy những tiềm năng, lợi thế của tỉnh và triển khai thực hiện tốt những cơ chế, chính sách về ngành năng lượng nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh, cả khu vực và quốc gia. Trong đó ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước hợp lý, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Dự báo nhu với cầu công suất cực đại của tỉnh đạt khoảng 2.331MW (vào năm 2025) và 3.335MW (vào năm 2030), với năng lực truyền tải và phân phối của lưới điện với tổng công suất nguồn điện hiện tại là 4.909MW, chưa kể cả các dự án nguồn điện sẽ triển khai đầu tư trong giai đoạn 2023-2030 thì khả năng cung cấp nguồn điện cho tỉnh vẫn đáp ứng tốt, nhu cầu điện so với tổng công suất nguồn điện tại chỗ là không thiếu.

Về khả năng cung cấp xăng dầu, khí đốt, giai đoạn 2016 - 2021, tổng sản lượng khí đốt đạt 51.548 triệu m3, dầu thô khai thác đạt 70,8 triệu tấn. Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí dự án Kho LNG Thị Vải do Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGas) đang đầu tư hoàn thành giai đoạn 1 với công suất 1 triệu tấn/năm, đang triển khai thủ tục đầu tư giai đoạn 2 với công suất 2 triệu tấn/năm; dự án Kho tiếp nhận khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) Hải Linh công suất khoảng 3 triệu tấn/năm do Công ty TNHH Hải Linh đang đầu tư.

Kho chứa LNG Thị Vải của PV GAS.

Về hạ tầng các kho dự trữ xăng dầu, trên địa bàn tỉnh có 13 kho dự trữ xăng dầu đã đưa vào vận hành với tổng sức chứa 698.575m3. Theo đánh giá với hạ tầng tầng kho hiện hữu việc cung ứng xăng dầu được đảm bảo trong giai đoạn 2021 – 2025. Về các kho dự trữ, phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 2 kho chứa LPG lớn đã đưa vào vận hành thương mại với tổng sức chứa là 311.200 tấn. Nhìn chung hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt của tỉnh đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân, DN.

Tuy nhiên, việc phát triển năng lượng vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, với sự phát triển tại Côn Đảo, ngành điện đã và đang tăng cường đầu tư nhiều tổ máy phát điện diesel tại Nhà máy điện An Hội để nâng cao khả năng cấp điện cho Côn Đảo. Trong quá trình vận hành thường xảy ra sự cố hư hỏng, các tổ máy phát điện vận hành thiếu linh hoạt, độ dự phòng thấp. Nguồn nhân lực để bảo trì sửa chữa và vật tư thiết bị thay thế tại chỗ không đáp ứng được mà phải di chuyển, vận chuyển từ đất liền ra đảo gặp rất nhiều khó khăn, bị động và không an toàn. Do đó, việc triển khai nghiên cứu đầu tư dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo là rất cần thiết và cấp bách.

LSP thực hiện tốt các chính sách pháp luật về năng lượng Sáng 24/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 tại dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam của Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn (LSP). Báo cáo với Đoàn giám sát, ông Kitti PhadungChiwit, Phó Tổng giám đốc LSP cho biết, dự án đã gần hoàn thành, dự kiến vận hành thử nghiệm toàn bộ tổ hợp từ tháng 9/2023. Khi đi vào hoạt động hết công suất, LSP sẽ sản xuất các sản phẩm hóa đầu đa dạng, bao gồm các loại nhựa thiết yếu như: polyethylene (PE) và polypropylene (PP) với công suất 1,4 triệu tấn/năm, giúp thay thế các sản phẩm polyolefin nhập khẩu, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh cho các nhà sản xuất hạ nguồn tại thị trường nội địa. Thời gian qua, ngoài việc áp dụng các quy trình công nghệ đẳng cấp thế giới mang lại hiệu quả trong việc sử dụng hiệu suất năng lượng trong sản xuất, trong quá trình vận hành, LSP cũng đã tận dụng 100% phụ phẩm làm nhiên liệu đột cháy. Đồng thời các phòng thí nghiệm trung tâm với phòng thí nghiệm Olefins và Polyolefin đều được trang bị đầy đủ thiết bị máy móc, đảm bảo kiểm soát chất lượng cao của sản phẩm trong chuỗi cung ứng. LSP cũng tuân thủ các quy định và pháp luật, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp nhằm giảm tối đa nguy cơ đến an toàn và môi trường. Cung cấp thông tin về những vấn đề Đoàn giám sát quan tâm, LSP cho biết, đơn vị đang phối hợp với UBND xã Long Sơn thí điểm phân loại rác thải tại nguồn, sau đó sẽ kiến nghị cơ quan chức năng nhân rộng ra toàn tỉnh. Trong quá trình sản xuất, LSP cũng kiểm soát tiếng ồn, kiểm soát khí thải, nước thải, đồng thời thực hiện quan trắc môi trường để đảm bảo vệ vấn đề môi trường. Tại buổi làm việc, phía LSP cũng kiến nghị chính quyền đẩy nhanh tiến độ dự án Trung tâm điện lực Long Sơn, đồng thời mong muốn có thêm nhà cung cấp điện để có giá bán điện cạnh tranh và tăng chất lượng, giúp ổn định nguồn điện cho sản xuất.

Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nhiều vấn đề như hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được phát triển trở thành Trung tâm công nghiệp, dịch vụ cung ứng về năng lượng tái tạo ngoài khơi cho cả khu vực miền Nam nói riêng và cả nước nói chung; sớm bố trí vốn để đầu tư dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để Tập đoàn điện lực Việt Nam có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, phấn đầu hoàn thành dự án kéo điện lưới quốc gia ra huyện Côn Đảo…

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những kết quả Bà Rịa-Vũng Tàu đã đạt được trong thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng, giai đoạn 2016 - 2021. Các dự án đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội và du lịch, bảo đảm an ninh năng lượng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đóng góp vào phát triển nguồn năng lượng quốc gia. Đoàn ghi nhận những kiến nghị, vướng mắc của tỉnh để báo cáo Quốc hội để kịp thời tháo gỡ, đề nghị Tập đoàn Điện lực cần quan tâm, nghiên cứu việc kéo điện lưới ra Côn Đảo trong thời gian sớm nhất để bảo đảm việc phát triển kinh tế cho huyện đảo. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục làm tốt công tác quản lý, đảm bảo an ninh năng lượng, dữ trữ xăng dầu, quan tâm cải cách thủ tục hành chính, số hóa trong quản lý nhà nước, có định hướng tuyên truyền, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công tác phát triển năng lượng là thế mạnh của tỉnh.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN-KIM HỒNG