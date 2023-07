Nhãn xuồng được mùa, nông dân lãi cao

Bà con nông dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã bước vào thu hoạch nhãn đầu vụ. Thời tiết tương đối thuận lợi, sản lượng và giá bán tăng cao, người trồng nhãn phấn khởi.

Thu hoạch nhãn bao công tại vườn nhãn của hộ bà Trương Thị Bảy, ấp An Điền, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.

Năng suất cao

Đang thu hoạch đợt thứ hai, bà Trương Thị Bảy (ấp An Điền, xã Lộc An) chia sẻ, vụ nhãn năm nay được mùa, giá dù thấp hơn cùng thời điểm năm ngoái nhưng trừ chi phí vẫn có lãi nên người trồng nhãn rất phấn khởi.

Với hơn 2ha gốc nhãn bao công, nhãn tiêu và nhãn bắp cải, sản lượng nhãn đạt hơn 20 tấn. Thương lái đang thu mua nhãn bao công tại vườn với giá 50 ngàn đồng/kg, nhãn tiêu 120 ngàn đồng/kg và nhãn bắp cải từ 120-150 ngàn đồng/kg, dự kiến gia đình bà Bảy thu lãi khoảng 300 triệu đồng.

“Thời tiết thuận lợi, nhãn được xử lý ra hoa đúng thời điểm nên đạt năng suất cao. Thêm vào đó, từ năm 2022, vườn nhãn được huyện chọn là điểm du lịch cộng đồng nên mở cửa đón khách đến tham quan và mua nhãn. Nhờ đó, gia đình tôi cũng bù lại được chút vốn để tái đầu tư cho vụ sau”, bà Bảy nói.

Trong khi đó, vườn nhãn rộng khoảng 1,4ha có tuổi đời từ 4-15 năm của gia đình ông Phạm Tất Thái (ấp An Điền, xã Lộc An) cũng đã thu hoạch từ giữa tháng 6. Dự kiến năm nay, vườn nhãn đạt khoảng 5 tấn nhãn xuồng và nhãn bao công, cao hơn năm ngoái khoảng 15%, trừ chi phí gia đình ông thu lãi khoảng 100 triệu đồng.

Ông Phạm Tất Thái (ấp An Điền, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ chăm sóc vườn nhãn của gia đình.

Áp dụng KHCN để nâng cao chất lượng

Ông Huỳnh Công Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc An cho biết, xã Lộc An hiện có gần 41ha nhãn xuồng của 37 hộ, tập trung chủ yếu tại ấp An Điền. Bình quân mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 200 tấn nhãn. Để tăng năng suất cho cây nhãn, ngành nông nghiệp huyện đã tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Tháng 6/2022, nhãn xuồng Lộc An đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Mùa nhãn 2023, giá nhãn thấp hơn vụ năm 2022 từ 10 ngàn - 20 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí nông dân còn lãi từ 100 - 200 triệu đồng/1ha.

Còn tại xã Long Mỹ, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam mới đây cũng đã công bố giấy chứng nhận sản phẩm trồng trọt phù hợp tiêu chuẩn quốc gia và thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) cho 15ha nhãn. Theo ông Nguyễn Thành Ngân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Mỹ, việc được công nhận VietGAP sẽ góp phần nâng cao quy trình canh tác theo hướng hữu cơ và nâng cao giá trị của cây nhãn xuồng của HTX Nông nghiệp Long Mỹ trên thị trường.

Ông Nguyễn Văn Tư (tổ 15, ấp Mỹ An, xã Long Mỹ) có vườn nhãn rộng khoảng 5.000m2 được công nhận VietGAP cho biết, được chứng nhận VietGAP nên giá nhãn cao hơn giá nhãn thường khoảng 20%. “Theo nhẩm tính, với sản lượng khoảng 4 tấn, trừ chi phí đầu tư gia đình tôi còn lãi khoảng 75-80 triệu đồng”, ông Tư cho biết thêm.

Theo ngành NN-PTNT huyện Đất Đỏ, nhãn xuồng cơm vàng là một trong những cây ăn trái chủ lực của huyện. Ngoài sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, nhiều nông dân đã biết áp dụng kỹ thuật cao vào canh tác, chú trọng nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm nên phần nào đã cạnh tranh được với một số loại trái cây khác. Huyện cũng đã đưa vào khai thác mô hình du lịch cộng đồng tại vườn nhãn Hòa Thuận, xã Lộc An. Sản phẩm nhãn xuồng được khách du lịch ưa chuộng, giúp nông dân có nguồn thu nhập ổn định và làm giàu từ cây nhãn.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU