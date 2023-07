Điều chỉnh giá và hệ số giá đất, người dân hưởng lợi

Theo số liệu do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cung cấp về tình hình giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh trong năm 2021, năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, lượng hồ sơ giao dịch bất động sản từ 6 tháng cuối năm 2022 đến nay giảm mạnh. Tỷ lệ hồ sơ giao dịch bất động sản trong 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố chỉ bằng 52,8% so với 6 tháng đầu năm 2022. Tỷ lệ hồ sơ giao dịch bất động sản trong quý I/2023 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố chỉ bằng 27,2% so với cùng kỳ quý I/2022.