Đã tiêm phòng 864 ngàn liều vắc xin các loại trên gia súc, gia cầm

Tin từ Sở NN-PTNT cho biết, từ đầu năm đến nay, ngành chăn nuôi của tỉnh tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực. 6 tháng đầu năm 2023, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển khá so cùng kỳ năm trước với tổng đàn heo khoảng 400 ngàn con, tăng 4,3% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm hơn 6,6 triệu con, tăng 3,2% so cùng kỳ; tổng đàn trâu bò gần 54.700 con, tăng 3,6% so cùng kỳ.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, ngành chăn nuôi của tỉnh đã chuyển dịch dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ, hộ gia đình sang hình thức chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp có kiểm soát an toàn dịch bệnh và môi trường. Toàn tỉnh có 175 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô lớn, trong đó 132 trang trại ứng dụng công nghệ cao đảm bảo an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh. Các địa phương đã tập trung triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tiêm phòng 864 ngàn liều vắc xin các loại, đạt tỷ lệ 96,1% đối với các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi như: cúm gia cầm, lở mồm long móng, heo tai xanh, dại…

SONG BÌNH