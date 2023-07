Chấm dứt công trình vi phạm đất đai, xây dựng

Thời gian qua, trên địa bàn TP.Vũng Tàu xảy ra tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự ý cải tạo, sửa chữa công trình ven biển, vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công… Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Thụy, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu về việc xử lý vấn đề này.

*Phóng viên: Thưa ông, vì sao thời gian gần đây xảy ra tình trạng một số công trình như quán cà phê, nhà hàng, quán bar xây dựng trái phép, sai phép, lấn chiếm đất công do nhà nước quản lý?

- Ông Nguyễn Trọng Thụy: Khu vực Bãi Dâu (phía biển), có nhiều hộ dân sinh sống ổn định và hầu hết đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Tuy nhiên, do không phù hợp quy hoạch nên người dân không được cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa. Các công trình và nhà ở của người dân ngày càng xuống cấp, không bảo đảm an toàn sử dụng, gây mất mỹ quan đô thị.

Ngay sau khi dịch COVID-19 được khống chế, các hoạt động du lịch trở lại, người dân và du khách hướng đến khu vực Bãi Dâu ngày càng nhiều. Do đó, thời gian qua, đã xảy ra tình trạng các tổ chức, cá nhân tự ý cải tạo, sửa chữa công trình mà không có giấy phép, vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất, vi phạm về quản lý đất đai. Một số công trình đã đưa vào khai thác kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng và ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Ngoài ra, cũng có nguyên nhân do quản lý của các cấp chưa tốt dẫn đến những sai phạm về xây dựng, đất đai.

*Thành phố đã có giải pháp xử lý việc này như nào, thưa ông?

- Lãnh đạo thành phố đã nhiều lần trực tiếp chủ trì kiểm tra hiện trạng các công trình, làm việc với UBND các phường và chỉ đạo xử lý. Phòng Quản lý đô thị, Phòng TN-MT trực tiếp kiểm tra hiện trạng các công trình hàng tuần (kể cả thứ 7, chủ nhật) và đột xuất, chuyển thông tin vụ việc để UBND các phường lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Sau đó, thành phố liên tục yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng công trình chấm dứt ngay các hoạt động xây dựng trái phép, không phép trên thực địa, nghiêm túc chấp hành các biện pháp khắc phục hậu quả của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm tiếp diễn và chịu trách nhiệm nếu các hành vi vi phạm đất đai, xây dựng không chấm dứt trên thực địa.

Thành phố đã giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì tổ chức kiểm tra tổng thể về an toàn công trình đối với các công trình đang kinh doanh tại khu vực phía biển đường Trần Phú. Đồng thời, đề xuất ngưng hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh không bảo đảm an toàn về công trình, trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đối với công trình lấn núi, lấn biển, xây dựng không phép, trái phép phải bị cưỡng chế khắc phục hậu quả triệt để, thu hồi kịp thời đất công bị lấn, chiếm.

*Đến nay kết quả xử lý vi phạm như thế nào, thưa ông?

- Nhờ sự vào cuộc quyết liệt đó, tính đến ngày 22/7, có 8 công trình ven biển vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn phường 1, phường 5 đã tạm ngừng hoạt động. Cụ thể gồm: cơ sở kinh doanh Oasis Coffee & Tea, cơ sở kinh doanh Sea & Sun Coffee 2, cơ sở kinh doanh Mi Amor Coffee, cơ sở kinh doanh Beach Stop Lounge, cơ sở kinh doanh Love Beach, cơ sở kinh doanh Ocean House Restaurant & Bar, cơ sở kinh doanh Gu Coffee và cơ sở kinh doanh Egio Tea & Coffee.

Ngoài ra, UBND TP.Vũng Tàu yêu cầu 4 cơ sở kinh doanh khác, gồm: cơ sở kinh doanh Sea & Sun Coffee 1, cơ sở kinh doanh Tiệm nướng Lang Thang, cơ sở kinh doanh Nali Beach 1, cơ sở kinh doanh Nali Beach 2 phải khắc phục ngay các vấn đề về an toàn công trình, an toàn giao thông trong thời gian 7 ngày kể từ ngày 20/7. Đồng thời, các chủ sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn của công trình phục vụ kinh doanh. Quá thời hạn nêu trên nếu không khắc phục các vấn đề về an toàn công trình, an toàn giao thông thì sẽ tiếp tục buộc dừng hoạt động kinh doanh.

Lực lượng chức năng kiểm tra các công trình xây dựng trái phép, sai phép trên đường Trần Phú.

*Thưa ông, định hướng của thành phố như thế nào trong việc quy hoạch khu vực Bãi Dâu để vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ cảnh quan, môi trường?

- Khu vực Bãi Dâu (phía biển) đã được UBND TP. Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 7575/QĐ-UBND ngày 18/12/2008. Theo quy hoạch được duyệt, khu vực này bao gồm các chức năng sử dụng đất: Dịch vụ du lịch biển, công viên biển, bãi biển và không có quy hoạch đất ở. Tuy nhiên, hiện nay đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 núi Lớn-núi Nhỏ đang được UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức điều chỉnh.

Sau khi quy hoạch phân khu núi Lớn-núi Nhỏ được phê duyệt, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức rà soát và điều chỉnh lại đồ án quy hoạch chi tiết khu vực Bãi Dâu theo hướng tiếp tục duy trì khu vực phía biển với tính chất quy hoạch là đất dịch vụ du lịch vui chơi giải trí và bãi biển công cộng.

Trong thời gian chờ điều chỉnh quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch, thành phố cho phép giải quyết việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể, các tổ chức, cá nhân phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có đất phù hợp với mục đích sử dụng công trình; quy mô tối đa 1 tầng, diện tích xây dựng tối đa 100m2 đối với nhà ở và không quá 1.000m2 đối với công trình xây dựng; chiều cao tối đa không quá 6m. Chỉ các trường hợp đang ở hiện trạng thì mới cấp phép xây dựng có thời hạn công trình nhà ở.

Thành phố cũng khuyến khích các công trình dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí tạo không gian thông thoáng, không cản trở tầm nhìn hướng biển, tạo ra sản phẩm du lịch thu hút du khách đến với thành phố; không cấp phép xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ lưu trú khu vực phía biển. Các công trình dịch vụ phải bảo đảm chỗ để xe theo quy mô, công suất phục vụ, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè; nghiêm cấm đối với hành vi lấn chiếm đất công; lấn chiếm các không gian công cộng. Song song đó, thành phố đề xuất Sở GT-VT cấm đậu xe ô tô hai bên đường, đoạn từ số 1A đường Trần Phú đến Khu du lịch Marina Bay.

